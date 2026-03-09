Incident na Prešernovem trgu: sredi popoldneva policija vklenila moškega

Na spletnem forumu je v soboto završalo zaradi dogajanja na Prešernovem trgu v Ljubljani. Očividci so se spraševali, kaj se je zgodilo, potem ko je na kraj prišla policija z avtomobilom in kombijem, zatem pa so eno osebo vklenili in odpeljali. Dogodek je hitro vzbudil pozornost, saj se je vse odvijalo na enem najbolj obljudenih mestnih prizorišč.

Na Policijski upravi Ljubljana so za naš portal pojasnili, da je šlo za polnoletno osebo. Dodali so, da so policisti v soboto okoli 17.30 prejeli prijavo občanov, da neznana oseba na javnem kraju krši javni red in mir ter enega od prijaviteljev poziva k pretepu.

Kot so še navedli, je bil kršitelj vinjen. Ker je s kršitvami nadaljeval tudi po prihodu policistov, so ga pridržali v skladu z zakonom o prekrških. Zoper njega vodijo postopek o prekršku.

Primer tako po prvih informacijah ni povezan s hujšim kaznivim dejanjem, temveč z domnevnim kršenjem javnega reda in miru.