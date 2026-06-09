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INCIDENT POD ŠMARNO GORO

Na vrtu Tratorie Mio Nonno ustrelili borca MMA: Zapodil se je v četverico, eden pa je izvlekel pištolo (FOTO)

Alexandr Drabinca je borec, znan po tem, da tudi zunaj borišča vedno poskrbi za šov.
V Stožicah se je prikazal z rožnatim klobukom na glavi, delil je barbike. FOTO: Alexandr Drabinca/instagram

V Stožicah se je prikazal z rožnatim klobukom na glavi, delil je barbike. FOTO: Alexandr Drabinca/instagram

Posledice je objavil na Instagramu. FOTO: Alexandr Drabinca/instagram

Posledice je objavil na Instagramu. FOTO: Alexandr Drabinca/instagram

Fizični obračun se je končal s streljanjem. FOTO: Zajem zaslona

Fizični obračun se je končal s streljanjem. FOTO: Zajem zaslona

Alexandr Drabinca ima za seboj štiri zmage. FOTO: Voranc Vogel

Alexandr Drabinca ima za seboj štiri zmage. FOTO: Voranc Vogel

V Stožicah se je prikazal z rožnatim klobukom na glavi, delil je barbike. FOTO: Alexandr Drabinca/instagram
Posledice je objavil na Instagramu. FOTO: Alexandr Drabinca/instagram
Fizični obračun se je končal s streljanjem. FOTO: Zajem zaslona
Alexandr Drabinca ima za seboj štiri zmage. FOTO: Voranc Vogel
Ju. P.
 9. 6. 2026 | 06:06
5:39
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Tudi v širši regiji še vedno odmeva strelski obračun, ki se je minuli petek zgodil pod Šmarno goro, na vrtu nekdanje znane gostilne Bizeljčan, zdaj Tratorie Mio Nonno. Odmeva predvsem zato, ker je bil v pretep in streljanje vpleten znani borec mešanih borilnih veščin (MMA) Alexandr Drabinca, državljan Moldavije, ki živi v Sloveniji. Drabinca, kot smo pisali že pred kakšnim mesecem, je borec, znan po tem, da zna opozoriti nase tudi zunaj borišča, saj vedno poskrbi za šov. Tudi tokrat je še kako opozoril nase, saj so se o njem razpisali mediji na Hrvaškem, v Srbiji, BiH ...

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Več kot dva metra visoki borec z vzdevkom Rus, ki ima za seboj štiri zmage in ne pozna poraza, je na Instagramu tudi sam objavil posnetek dogajanja konec tedna. Na njem so minuto pred 20. uro najprej vidni štirje moški, ki stojijo na vrtu lokala, kmalu zatem pa se jim približa peti, Drabinca. Po krajšem besednem sporu četverico povpraša, ali bodo prišli oni do njega ali mora on do njih, in kar hitro napade dva od njih, nato pa se dogajanje stopnjuje v brutalen fizični obračun, slišati je tudi nekaj strelov. Pretep se nato nadaljuje v delu, ki ga kamera ne posname. Četverica v pretepu uporabi tudi stole s terase. Vse skupaj traja kakšno minuto.

Drabinca je poleg posnetka objavil nekaj fotografij posledic streljanja, ki jih je pospremil z zapisom, v katerem se je za le manjše poškodbe zahvalil bogu. Kot je zapisal, je šla na eni nogi krogla le skozi maščobna tkiva brez kakršnih koli poškodb razen estetskih. Na drugi nogi je le rahlo oplazila mišico, spet nič hujšega, torej. Kot je še zapisal, pa bi se lahko zgodilo, da bi raztrgala mišico, koleno, kost ali arterijo. Zapisal je, da je šlo za orožje majhnega kalibra.

18

LET

je bil star, ko je pristal na sodišču.

Alexandr Drabinca ima za seboj štiri zmage. FOTO: Voranc Vogel
Alexandr Drabinca ima za seboj štiri zmage. FOTO: Voranc Vogel

Stari znanci policije

Kot smo poročali, je v dogodek vpletenih več starih znancev policije (med njimi je po naših podatkih sicer še en nekdanji borec, boksar), vključno z Drabinco, zoper katerega trenutno teče postopek za povzročitev hude telesne poškodbe. Tožilstvo mu očita, da je bil 27. avgusta 2017 okrog štirih zjutraj pred lokalom Jet bar na Šubičevi v Ljubljani, kjer je njegov mladoletni pajdaš s komolcem udaril v glavo Sandija B. iz Mengša, nato pa naj bi k njemu pristopil še Drabinca in ga treščil s pestjo. Oškodovanec je padel na tla, nato naj bi ga izmenično brcala. Imel je zlomljen nos, pretrgan levi bobnič, odkrušena dva zoba in več udarnin.

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To je MMA-borec, vpleten v incident pod Šmarno goro. »Mene so si zapomnili, da sem na obračun prišel z barbikami«

Kot je pojasnil Drabinca, je takrat ravno dopolnil 18 let, v lokalu je bil z omenjenim prijateljem. Tam je bilo tudi prijateljevo dekle v neki družbi, v kateri je bil oškodovanec. »Prijatelj se je s punco začel kregati in zraven je stopil Sandi, najbrž je mislil, da rabi njegovo pomoč, pa sta mu oba rekla, da je vse v redu. Potem je moj prijatelj udaril Sandija in nastala je gneča. Takrat sem bil na terasi in se mi je od daleč zdelo, da mojega prijatelja tepe več ljudi. Hotel sem ju razdvojiti in sem udaril Sandija. Ne spomnim sem, da bi ga brcal, treba je pogledati posnetek nadzorne kamere. Res sem nekaj popil, ampak nikoli ne bi šel dva na enega,« je dejal po poročanju Žurnala24. Oškodovanec je na sodišču povedal, da je res šel za prijateljico ven, saj da jo je hotel ta fant oklofutati. Ko je vprašal, kaj se dogaja, ga je dvojica napadla, kot je zapisano v obtožnici. Večinoma naj bi ga pretepal Rus. Kot je pred kratkim na sodišču povedala ena od prič, naj bi bil mladoletnik že bivši fant omenjenega dekleta in jo je nadlegoval.

Alexandr Drabinca je borec, znan po tem, da tudi zunaj borišča vedno poskrbi za šov.

Hladne glave

Z Drabinco smo se pogovarjali pred dvema mesecema, preden si je na spektaklu hrvaškega združenja FNC 29 priboril svojo četrto zaporedno profesionalno zmago v MMA. Med svojimi glavnimi prednostmi je ob višini (201 cm) in borilni raznovrstnosti izpostavil hladno glavo. »Med dvoboji je zelo pomembno ohraniti mirno kri. Vroča glava v kletki zagotovo ni dobrodošla,« je pojasnil 26-letnik.

Kot nam je povedal, se je rodil v Pridnestrju, odcepljeni republiki v okviru mednarodno priznanih meja Moldavije. »Ko se rodiš tam, kjer sem se jaz, uradno nisi nič in ničesar tudi ne dobiš – niti potnega lista. Potem se moraš odločiti, ali greš po ukrajinskega ali moldavskega, jaz sem se odločil za slednjega,« se je razgovoril Drabinca, ki še čaka na slovenski potni list. K nam se je preselil pri 10 letih – najprej v Žalec, leto pozneje pa v Ljubljano. Pri 15 letih je začel trenirati kikboks, kot amater pa se je boril še v tajskem boksu, ju-jitsuju in MMA.

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Aleksandr Drabinca: orjak, ki nase opozori tudi izven kletke

Rus torej rad poskrbi za šov, saj je pred enim letom v stožiško kletko prikorakal z rožnatim klobukom in gledalcem delil barbike, v Mariboru pa je na dvoboj prišel oblečen kot Mehičan s sombrerom in kitaro. »Večina ljudi pride na takšne prireditve gledat šov, želijo si zabave. Dobre borbe so zanje zgolj plus,« je dejal Drabinca, ki je prepričan, da lahko doseže še marsikaj, če ostane zdrav in če bo brez poškodb. Obračuni v lokalih mu pri tem najbrž ne bodo koristili.

 

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