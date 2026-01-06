  • Delo d.o.o.
Incident pred Mercatorjem v Podutiku: zaradi petarde oseba zbrcala 12-letnika, odrasli otroku grozili tudi na spletu

Po navedbah je skupina otrok v bližini trgovine odvrgla manjšo petardo, kar je prestrašilo mimoidočo osebo, ki je mimo sprehajala psa. Sprehajalec otrokom ni prizanesel.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 6. 1. 2026 | 19:28
4:18
A+A-

Iz Podutika prihaja novica o resnem incidentu pred Mercatorjem na naslovu Krivec 5, do katerega je prišlo včeraj zvečer. Otroci, ki so včeraj pred trgovino spustili nekaj petard, so izzvali jezo naključnega mimoidočega lastnika psa. Ob poku je oseba agresivno reagirala, stekla za otroki in jih začela loviti. Trem otrokom je uspelo pobegniti, deček, star 12 let, pa je med begom padel. Ko je obležal na tleh, naj bi ga odrasla oseba začela brcati.

Dogodek bo po navedbah prijaviteljev prijavljen policiji kot napad na mladoletno osebo, prav tako pa naj bi pregledali posnetke varnostnih kamer v okolici Mercatorja, z namenom razjasnitve točnih okoliščin dogodka. K pomoči pozivajo tudi morebitne priče.

Petarde so prepovedane, a tudi nasilje nedopustno

V skupini na omrežju Facebook, kjer so bile objavljene prve informacije o dogodku, je moderator zapisal, da razumejo, da so petarde moteče in da lahko živali, zlasti psi, ob poku doživljajo hud stres. Vendar hkrati poudarjajo, da nasilje nad otrokom ni in nikdar ne bo sprejemljivo, ne glede na predhodno dejanje.

Metanje petard je sicer zakonsko omejeno, še posebej za mladoletne, a morebitne kršitve se rešujejo s prijavo pristojnim službam, ne z uporabo fizične sile.

Odzivi na družbenih omrežjih so skrb vzbujajoči

Dogodek je sprožil val zelo ostrih komentarjev na družbenih omrežjih, kjer so nekateri uporabniki odkrito zagovarjali nasilje nad otrokom. Med zapisi se pojavljajo pozivi k dodatnemu fizičnemu kaznovanju otrok in celo njihovih staršev, ter deljenja mnenj, da je šlo za »zasluženo kazen«.

»Resen dogodek?!? Da pridemo do končnega incidenta, ko je otrok dobil zasluženo, je vrsta vprašanj. Od kje 12 letniku petarde? Glede na vrsto oglaševanj, ne mečimo petard zaradi živali, zakaj metanje proti njim? Zadnjič sem doživel da sta dva 12 do 14 letnika vrgla petardo pod moje noge. Po navedbah pisca bi moral stopiti do njiju in ju prositi pikca zlata vržita mi še dve. Če je otrok dobil batine se temu enostavno reče prevzem odgovornosti za svoja dejanja. Od vseh se zahteva strpnost, pri 12 letnikih pa pravice.«

»Še premal ga je.. bi ga mogu se fotr dvakrat okol kepe..saj v nasih cajtih je blo tko«

»NUJNO OPOZORILO!!! Nujno naj se javijo še ostali mulci da se zbrca še njih. Prav tako naj se javijo tudi njihovi starši da bodo brcanja deležni tudi oni. Bravo osebi da je zbrcala mulca, samo škoda da ga ni še bolj. Vsi jamrači pa nehajte razvajati svoje smrkavce če zasluženo dobijo okol kepe, in takoj jokcat in gledat kamere itd.«

»Mamica zlatega,nedolžnega,sončka ali vas ni niti malo sram?Jaz bi se skrila,da me ljudje ne bi spoznali vi pa imate obraz,da to prijavite.Najmanj kar lahko storiteje,da se fantina opraviči za to dejanje.Potem pa malo vzgoje med štirimi stenami.Lahko vas je kot mamo sram.«

»V naših cajtih bi mulca po brcanju pridržal do prihoda policije, tisti bi ga še malo s pendrekom, potem bi mu jih oče doma naložil, v šoli pa bi ga izpostavili kot primer kaj NE počet. Danes pa takole. Pa se čudite da si potem upajo vse. Našega še jaz nalomim če mi kako tako neumnost kdaj naredi.«

Takšni odzivi so sprožili dodatno zaskrbljenost, saj normalizirajo nasilje nad mladoletnimi osebami in relativizirajo odgovornost odraslih, ki so dolžni v konfliktnih situacijah ravnati razumno in zakonito. V pravni državi odgovornost za vzgojo, sankcioniranje in zaščito javnega reda ne pripada posameznikom, temveč pristojnim institucijam.

Če je kdo dogodek videl ali ima dodatne informacije, pozivajo, naj se oglasi Policiji in pomaga razjasniti potek dogajanja.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
