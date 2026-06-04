Incident v Dravogradu! Policijski pes pobegnil in ugriznil občana

V ponedeljek popoldne je v Dravogradu med oskrbo pobegnil službeni pes policije in na bližnjem travniku ugriznil občana. Policist je občanu takoj nudil prvo pomoč, so za STA pojasnili na Policijski upravi (PU) Celje. Direktor PU Celje Niko Kolar je glede dogodka odredil strokovni nadzor.

Komisija, ki je bila ustanovljena v ta namen, bo preverila vse okoliščine dogodka, so še navedli na PU Celje. Ta je o dogodku s poročilom seznanila tudi Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Na vprašanja, kakšne so bile poškodbe občana in kaj se bo zgodilo s psom, niso odgovorili.