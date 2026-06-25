Polnoletni moški naj bi na Podpeškem jezeru ogovarjal mladoletnico in jo nagovarjal na spolni odnos

Na Podpeškem jezeru v okolici Ljubljane naj bi danes popoldne prišlo do incidenta. Po informacijah ene izmed oseb na družbenem omrežju Facebook naj bi 14- oziroma 15-letno najstnico ogovarjal moški, ki je star približno 25 let. Sodeč po zapisu, naj bi bil zraven še en moški in 4-letnika. Osebe naj bi imele oblačila dobrih znamk, ena izmed oseb pa naj bi imela tudi BMW novejše serije. Kot je zapisano v objavi, naj bi moški, ki je star približno 25 let, najstnici ponujal srebrn zavitek, oseba predvideva, da je šlo za kokain, in se prijemal za spolovilo. Moški naj bi s to žensko želel iti v vodo, hkrati pa naj bi jo nagovarjal na spolni odnos. Pri tem pa naj ne bi bil uspešen in je za tem odšel do drugih deklet.

Kot je zapisano v zapisu, je bila prijava podana na Policijsko postajo Vič. Oseba ob tem opozarja, da naj bodo drugi pozorni. Za informacije glede tega domnevnega incidenta smo prosili policijo in ko jih prejmemo, vam jih bomo sporočili.