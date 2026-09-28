Inovator omahnil v smrt: po usodnem vzponu v Široki peči za Jernejem ostala velika praznina

TRAGEDIJA V MARTULJŠKIH GORAH

V Široki peči se je tragično ponesrečil 35-letni mariborski alpinist Jernej Ženko. Rad je zahajal tudi v odmaknjene konce, kjer je lahko raziskoval brezpotja.

Čudovit, malodane poletni konec tedna je v hribe zvabil številne ljubitelje gora. Med njimi so bili tudi štajerski alpinisti iz Alpinističnega odseka (AO) Kozjak Maribor, ki so skupaj z AO TAM v kampu Špik v Gozdu - Martuljku organizirali tridnevni alpinistični tabor. V petek se jih je šest podalo v Široko peč, mogočno in divjo goro v bližini Špika v Martuljški skupini. Na njen vrh ne vodi nobena planinska pot, temveč je dostopen le po plezalnih smereh. Severna stena je zahtevna, ponekod tudi zelo krušljiva. Med šesterico je bil tudi Jernej Ženko, goram neizmerno predan alpinist, poklicno pa ...