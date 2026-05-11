Intimni posnetki starejšega para v Kopru: zaposleni dobili odpoved zaradi snemanja

Zaradi snemanja oskrbovancev v Kopru ovadili dve zaposleni, ki naj bi že dobili odpoved.
Preiskava bo pokazala, kaj se je dogajalo za zidovi tega doma in kdo ima na vesti podlo dejanje. FOTO: Moni Černe
STA, N. Č.
 11. 5. 2026 | 14:05
Koprski policisti so končali preiskavo fotografiranja intimnih trenutkov dveh oskrbovancev v Centru starejših Koper. Kot poročajo Primorske novice, so kazensko ovadili dve zaposleni. Po naših neuradnih informacijah sta vpleteni že dobili odpoved delovnega razmerja.

Policijska uprava Koper je preiskavo sprožila v začetku leta po objavi v medijih, nato pa je prijavo podalo še vodstvo družbe Deos. Na koprski policijski upravi so za časnik potrdili uspešen zaključek preiskave in utemeljitev suma kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja. Zoper obe osumljenki so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so potrdili za Primorske novice.

Po navedbah Primorskih novic naj bi si grobo zlorabo dostojanstva dovolili medicinska sestra in negovalka. Ena od njiju naj bi sobo z univerzalnim ključem odklenila, druga pa oskrbovanca med intimnostjo fotografirala. Slika je nato krožila tudi med njunimi sodelavci v koprskem domu upokojencev.

Vodstvo družbe Deos je po izbruhu afere zatrjevalo, da za obstoj fotografije niso vedeli vse do medijskih objav. Kot so potrdili, so lani in letos organizirali več izobraževanj za zaposlene glede varovanja zasebnosti. Kasneje so sporočili, da so ugotovili identiteto avtorja in sprožili delovnopravne postopke. Po naših neuradnih informacijah sta obe vpleteni že dobili odpoved. Na uradne odgovore družbe Deos STA še čaka.

