Iračan zaradi terorizma obsojen v Sloveniji

Iraški državljan in prosilec za mednarodno zaščito v Sloveniji Rašid Aziz je bil danes zaradi terorizma na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen na pet let zapora. Do pravnomočnosti sodbe pa ostaja v priporu. Za sodišče torej ni sporno, da je v Iraku med 9. aprilom in 30. decembrom 2016 sodeloval v teroristični skupini Islamska država. Ukvarjal naj bi se z izvidovanjem in sodeloval pri podtikanju eksplozivnih sredstev.

V Slovenijo je prvič prišel marca 2019, pri nas je kot kuhar delal v eni od restavracij. Vložil je tudi prošnjo za mednarodno zaščito, nato pa samovoljno odšel v Nemčijo. Po vrnitvi k nam je poskušal leta 2021 v Nemčijo še enkrat prek Francije, a so ga znova zalotili, v obeh državah so ga obravnavali in preiskovali. Nazadnje so ga v pripor marca 2024 strpali slovenski policisti. Rašid je na sodišču ves čas vztrajal, da imajo na zatožni klopi napačnega človeka, da torej ni Aršad, in zanikal kakršne koli povezave s terorizmom. Da torej najmanj od aprila do decembra 2016 ni bil član IS oziroma vojaške enote Dat al Savari, za kar naj bi prejemal plačilo in štipendije za oskrbo svojih otrok.

Tožilstvo je namreč ves čas vztrajalo, da naj bi bil prav on tisti Aršad Khamis Hamdani Aziz, čigar prstne odtise so pred 21 leti, 21. junija 2005, v iraški provinci Salah Ad Din na improviziranem eksplozivnem sredstvu našle tedanje koalicijske sile. Zaradi najdenih bioloških sledi si je v prejšnjem desetletju že prislužil Interpolovo modro tiralico, a je pregon leta 2015 zastaral.

S sodbo se je tokrat sodnici Maji Povhe zelo mudilo. Če mu namreč do jutri ne bi izrekla obsodilne sodbe, bi ga moralo sodišče izpustiti iz pripora. Jutri se namreč izteče dve leti od vložitve obtožnice. Tega naj bi se bale celo iraške oblasti, saj ga tam po navedbah tožilstva iščejo z mednarodno tiralico in so zato Slovenijo celo prosile, da naj ga zadržijo v priporu do morebitne izročitve.

PODROBNEJE O ODLOČITVI SODIŠČA V JUTRIŠNJIH SLOVENSKIH NOVICAH.