Iskali dva brata, rešili samo enega: Aleš je usodno zdrsnil v grapi na območju Begunjske Vrtače

DVOJNA DRAMA: ISKALI TUDI BRATA

Prvi sam odhitel na pomoč njegov brat, nato tržiški reševalci.

V dolini že dolgo diši po pomladi, višje v gorah pa je še prava zima. Ker je bila letos radodarna s snegom, so bile gore te dni polne ljubiteljev zimskih vzponov, od turnih smučarjev do alpinistov. Še posebno priljubljena za vzpone so severna ostenja Begunjščice, ki se v strmih grapah, polnih prepadnih skalnih skokov, spuščajo proti Zelenici. Toda gore so pozimi mnogo nevarnejše kot poleti in skrivajo številne pasti. V eni od zasneženih grap Begunjske Vrtače, 1991 metrov visoke gore v grebenu Begunjščice, se je v petek smrtno ponesrečil 42-letni ljubitelj gora Aleš R. iz Krope. Novica o ...