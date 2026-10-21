Iskali so ga z mednarodno tiralico! Na slovenskem počivališču prijeli 37-letnika zaradi spolnih zlorab

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Policisti so na počivališču Ravbarkomanda prijeli 37-letnega državljana Romunije, za katerim je bila razpisana mednarodna tiralica. Ustavili oziroma izsledili so ga v osebnem avtomobilu z romunskimi registrskimi oznakami, policisti pa si pri preverjanju ugotovili, da moškega iščejo pravosodni organi Republike Moldavije zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti, so sporočili s Policijske uprave Koper.
Policisti so mu odvzeli prostost in ga privedli na pristojno sodišče. Po odločitvi preiskovalne sodnice je bilo zoper njega odrejeno sodno pridržanje do 48 ur, nato pa je bil predan v koprske zapore.
Mednarodna tiralica je eden od načinov, s katerimi pristojni organi iščejo osebe, ki jih iščejo zaradi kazenskega postopka ali izvršitve kazni. Ko policisti takšno osebo izsledijo, preverijo njeno identiteto in veljavnost razpisa ter ukrepajo v skladu z zakonom. V podobnih primerih velja:
Tiralica sama po sebi ne pomeni obsodbe. O krivdi odloča pristojno sodišče v ustreznem sodnem postopku.
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