Iskali so ga z mednarodno tiralico! Na slovenskem počivališču prijeli 37-letnika zaradi spolnih zlorab

Policisti so na počivališču Ravbarkomanda prijeli 37-letnega državljana Romunije, za katerim je bila razpisana mednarodna tiralica. Ustavili oziroma izsledili so ga v osebnem avtomobilu z romunskimi registrskimi oznakami, policisti pa si pri preverjanju ugotovili, da moškega iščejo pravosodni organi Republike Moldavije zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti so mu odvzeli prostost in ga privedli na pristojno sodišče. Po odločitvi preiskovalne sodnice je bilo zoper njega odrejeno sodno pridržanje do 48 ur, nato pa je bil predan v koprske zapore.

Kaj se zgodi, ko policija izsledi osebo, za katero je razpisana mednarodna tiralica?

Mednarodna tiralica je eden od načinov, s katerimi pristojni organi iščejo osebe, ki jih iščejo zaradi kazenskega postopka ali izvršitve kazni. Ko policisti takšno osebo izsledijo, preverijo njeno identiteto in veljavnost razpisa ter ukrepajo v skladu z zakonom. V podobnih primerih velja:

Policisti preverijo identiteto in tiralico. Ugotovijo, ali se podatki o osebi ujemajo z mednarodnim iskanjem in kateri organ jo išče.

Sledi odvzem prostosti, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Policija osebo privede pred pristojni pravosodni organ, ki odloča o nadaljnjih ukrepih.

Sodišče odloča o pridržanju in nadaljnjem postopku. Pri mednarodnem iskanju se lahko začne postopek za predajo osebe drugi državi, odvisno od pravne podlage in okoliščin primera.

Tiralica sama po sebi ne pomeni obsodbe. O krivdi odloča pristojno sodišče v ustreznem sodnem postopku.