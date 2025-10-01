Iskalna akcija v gozdu se je končala tragično, policisti imajo za gobarje posebno sporočilo

Na območju Klopnega vrha na Pohorju so v torek zvečer našli mrtvo pogrešanko, ki se je pred tem izgubila. Iskalno akcijo so sprožili tudi zaradi izgubljenega gobarja na Šumiku, ki so ga kasneje našli nepoškodovanega. Na Policijski upravi Maribor ob tem pozivajo občane k previdnosti, ko se odpravljajo v gozd.

Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, so bili o izgubljeni osebi na območju Klopnega vrha obveščeni v torek proti večeru. V iskanje se je ob prostovoljnih in poklicnih gasilcih ter reševalcih gorske reševalne službe vključilo več policijskih enot.

»Pogrešana je bila zvečer žal najdena mrtva. Tuja krivda je bila pri tem, po prvih ugotovitvah, izključena,« so navedli.

Izgubil se je med nabiranjem gob

Za tem primerom so bili obveščeni še o eni pogrešani osebi. Občana sta se na območje Šumika odpravila nabirat gobe, eden od njiju pa se je izgubil. Mobilni telefon je pustil v vozilu, zato ga niso mogli priklicati. V iskalni akciji so ga našli nepoškodovanega, pojasnjujejo na policijski upravi.

»Te dni se mnogi občani odpravljajo v gozdove, zato jih pozivamo, da se na to ustrezno pripravijo, pa četudi so morda namenjeni v gozd, ki ga poznajo. V gozdu se lahko posameznik hitro zmede in izgubi ter oslabi, zlasti če se 'na gobarjenje' odpravimo pozno, ko nas lahko tema prehiti,« so opozorili.

Občanom svetujejo, da se v gozd odpravijo le ob ustreznih vremenskih razmerah, primerno opremljeni, oblečeni in obuti. S seboj naj vzamejo svetilko in mobilni telefon s polno baterijo, saj je lahko v pomoč pri klicu in koordinatah.

»Če se odpravljamo sami, ne bo odveč, da to sporočimo bližnjim. Ne pozabimo tudi na varnost osebnega premoženja v vozilu,« še svetujejo na mariborski policijski upravi.