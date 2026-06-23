Iskalna akcija še ni končana, Miroslava iščejo z droni, helikopterjem ...(FOTO)

Na Bovškem so se tudi danes pod vodstvom Policijske postaje Bovec nadaljevale aktivnosti za izsleditev pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške Miroslava Hutire, predvsem v širši okolici Loga pod Mangartom.

Policisti in gasilci na Bovškem tudi danes nadaljjevali z iskanjem pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške FOTO: Pu Nova Gorica

Policisti in gasilci na Bovškem tudi danes nadaljjevali z iskanjem pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške FOTO: Pu Nova Gorica

V dopoldanskem času je bil v iskanje vključen tudi helikopter Letalske policijske enote. Policisti so pregledali številne površine ob cesti med Bovcem in prelazom Predel, številne makadamske poti ob glavni prometnici ter območje proti Mangartskemu sedlu. S pomočjo helikopterja so pregledali tudi strugi rek Koritnice in Soče, številna globoka in strma pobočja ter druge težje dostopne predele, vse od naselja Žaga do Bovca in širše okolice. Poleg tega so s helikopterjem pregledali tudi območje Goriških Brd.

Iščejo tudi z droni

V popoldanskem času so policisti Policijske postaje Bovec skupaj z gasilci PGD Bovec in policijskimi operaterji dronov nadaljevali iskanje pogrešanega med Predelom in naseljem Log pod Mangartom. Preiskali so tudi območji Možnice in Loške Koritnice. Iskalno akcijo so morali okoli 18. ure prekiniti zaradi slabih vremenskih razmer na območju Zgornjega Posočja. Kljub številnim izvedenim in obsežnim aktivnostim policije ter drugih sodelujočih 43-letnika iz Slovaške doslej še niso našli.

Policisti in gasilci na Bovškem tudi danes nadaljjevali z iskanjem pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške FOTO: Pu Nova Gorica

Policisti in gasilci na Bovškem tudi danes nadaljjevali z iskanjem pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške FOTO: Pu Nova Gorica

Policisti in gasilci na Bovškem tudi danes nadaljjevali z iskanjem pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške FOTO: Pu Nova Gorica

Policisti Policijske uprave Nova Gorica vse občane in občanke, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije o pogrešanem državljanu Slovaške ali opažanja, ki bi lahko pripomogla k njegovi izsleditvi, ponovno prosijo, da jih nemudoma sporočijo Policijski postaji Bovec oziroma pokličejo na najbližjo policijsko postajo, interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Opis pogrešanega

Pogrešani državljan Slovaške je visok približno 170 cm, srednje postave in ima kratke temno rjave lase.