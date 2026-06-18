Iskalna akcija v Bovcu: po smrtni nesreči Nizozemca še vedno pogrešajo Slovaka

Iz planinske koče Kredarica so v torek pozno popoldne opazili planinca, ki je padel z Malega Triglava v snežno konto. Sedeminpetdesetletni državljan Nizozemske je zaradi hudih poškodb na kraju dogodka umrl. V intervenciji so sodelovali reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana skupaj z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopterjem Slovenske vojske. Na kraju dogodka je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je opravil ogled, o dogodku pa sta bili obveščeni dežurni preiskovalna sodnica in tožilka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Ob 11. uri pa so policijo obvestili o pogrešani 66-letni Nizozemki, ki je bila v skupini pohodnikov na poti s Črne prsti proti Domu na Komni. Pogrešano so po nekaj minutah našli poškodovano na območju Črne prsti, v bližini Matajurskega vrha (na nadmorski višini 1936 metrov v Pečeh nad Grantom in Rutom v osrčju Julijskih Alp), na območju občine Tolmin.

Pogrešani je visok okoli 170 cm, srednje postave in ima temno rjave kratke lase.

»Ugotovljeno je bilo, da je planinka hodila v skupini šestih pohodnikov, ki so pohod začeli pri koči na Črni prsti in nadaljevali proti Domu na Komni. Pohodniki so hodili v razmiku, kasneje pa ugotovili, da omenjene pohodnice ni med njimi. Odšli so jo iskat ter najprej opazili njeno pohodniško palico, nato pa jo zagledali pod prepadno steno. Zaradi zahtevnega in strmega terena do nje niso mogli dostopati, zato so nemudoma poklicali pomoč,« pojasnjujejo na novogoriški policijski upravi. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, nato pa še dežurna ekipa za reševanje v gorah GRS z Brnika, v kateri je sodeloval tudi policist gorske policijske enote. Poškodovano so na kraju dogodka oskrbeli in jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Slovaka še iščejo

Še vedno pa pogrešajo 43-letnega državljana Slovaške Miroslava Hutiro, ki je v petek s kolesom iz Italije vstopil v Slovenijo na Goriškem in nato pot nadaljeval prek Čepovana proti Tolminski. Naslednji dan je okoli 6.28 iz Tolmina z gorskim kolesom znamke Kellys, rumene barve, krenil proti Logu pod Mangartom (občina Bovec), kamor naj bi prispel po večurni vožnji; to je zabeležila tudi njegova kolesarska aplikacija. Okoli 19. ure je svojcem poslal sporočilo, da išče prenočišče. Po tem času je njegov mobilni telefon postal nedosegljiv in z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika.

Greben med Malim Triglavom in Triglavom FOTO: Dokumentacija Dela

V torek popoldne je pod vodstvom Policijske postaje Bovec stekla obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti PP Bovec, gasilci PGD Bovec in Loga pod Mangartom in gorski reševalci Gorske reševalne službe Bovec. Pri iskanju je sodeloval tudi helikopter Letalske policijske enote, tamkajšnji gasilci pa so zahtevno območje pregledovali tudi s pomočjo drona.

Pregledali so turistične in planinske poti v okolici Loga pod Mangartom, območje doline Loške Koritnice in Možnice, okolico vasi Strmec, cesto na Mangart vse do Mangartskega sedla ter številne druge pešpoti na širšem območju. Iskalno akcijo so nadaljevali včeraj z nadaljnjim pregledovanjem terena na območju zadnjega dela Loške Koritnice oziroma pod Malim Mangartom za lovsko kočo in izvajanjem drugih aktivnosti.

Policisti prosijo vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o pogrešanem ali opažanja, ki bi lahko pripomogla k njegovi izsleditvi, da jih sporočijo na PP Bovec, pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali interventno številko policije 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.