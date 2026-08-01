Iskalna akcija v občini Bohinj: v zraku dron, uporabili tudi reševalne vse

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na svoji spletni strani poroča, da se je danes ob 17.00 na območju Rekovca v občini Bohinj izgubil pohodnik. Po njihovih informacijah je zaradi pomanjkanja vode obnemogel. Stekla je reševalna akcija. »Gorski reševalci GRS Bohinj so ga iskali na posredovani koordinatni točki, vendar ga tam niso našli. Območje so pregledali z dronom, peš preiskali gozdne vlake in planinske poti ter pri iskanju uporabili tudi reševalne pse,« so zapisali na omenjeni upravi in dodali, da pohodnika niso našli.

Danes so o eni pogrešani osebi že poročali. Tista iskalna akcija se je končala tragično. Kot so zapisali, so v gramoznici pri naselju Babinci med iskanjem pogrešane osebe, potapljači PGD Ljutomer in Gornja Radgona našli utopljeno osebo.