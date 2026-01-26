Iskalna akcija v teku: oseba v Dravogradu skočila v Dravo

V Dravogradu je oseba skočila s kolesarskega mostu v reko Dravo, poroča Koroška čveka.

Na Policijski upravi (PU) Celje so jim potrdili, da je očividka videla, kako je oseba s kolesarskega mostu skočila v Dravo. Na terenu so gasilci, policisti in ostale pristojne službe. Iskalna akcija je v teku, več informacij bodo policisti javnosti posredovali v torek.