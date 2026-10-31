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POGREŠANA OSEBA

Iskalna akcija zaradi izginotja 14-letnika prekinjena, oglasila se je policija

V tem primeru je imela policija dobre novice, a v soboto je že sporočila tudi slabe.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 31. 10. 2026 | 16:41
 31. 10. 2026 | 16:42
1:16
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S Policijske uprave Maribor so v soboto poročali, da Policisti Policijske postaje Maribor II iščejo pogrešanega 14-letnika iz Maribora. V soboto popoldne pa so se ponovno oglasili in sporočili, da je bila pogrešana oseba najdena in da je živa. So se pa danes oglasili tudi s Policijske uprave Ljubljana, kjer so prav tako poročali o razpletu ene iskalne akcije. Niso imeli dobrih novic.

Našli so jo mrtvo

Na Policijski upravi Ljubljana so sporočili, da je bila pogrešana 64-letnica v okviru iskalne akcije najdena mrtva na območju Kamnika. Pogrešana je v petek zvečer odšla na tek ob Kamniški Bistrici, nato pa se za njo izgubila vsaka sled. Nazadnje so jo opazili na Korenovi cesti v bližini podjetja Jata. Policija je zaradi njenega izginotja sprožila iskanje in za pomoč zaprosila tudi javnost. Posebej so pozvali prebivalce Duplice in okoliških naselij, naj pregledajo okolico svojih domov, dvorišča in vrtove.

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