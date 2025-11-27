Iskanje 15-letnika končano, to je sporočila policija

Policisti Policijske postaje Podlehnik so danes iskali pogrešano osebo. Neznano kam je namreč odšel petnajstletnik. Popoldne pa so nato sporočili, da je bil pogrešani najden živ. Iskanje je tako preklicano.

Preden so ga začeli iskati, so ga sicer nazadnje videli v sredo zvečer. Kot je bilo predhodno rečeno, bi se lahko nahajal na območju Celja.

Ni pa bila to edina pogrešana oseba v Sloveniji danes. V času pisanja tega članka je še vedno potekala iskalna akcija zaradi pogrešane 13-letnice.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: