Iskanje pogrešane starejše ženske iz okolice Murske Sobote v Muri ni bilo uspešno (FOTO)

Danes ob 8.51 se je v Pomurju pričela iskalna akcija pogrešane osebe od broda ob reki Muri pri naselju Krog, v občini Murska Sobota, vse do naselja Gibina v občini Razkrižje, ob hrvaški meji.
V iskalni akciji je sodelovala policija, s službenimi psi, helikopterjem, droni ipd., enota potapljačev Murska Sobota, gasilci PGD Murska Sobota in PGD Ižakovci... Pogrešane osebe, po naših podatkih gre za starejšo žensko iz okolice Murske Sobote, niso našli.
