S Policijske uprave Ljubljana so poročali, da je pogrešana 54-letnica iz Domžal. Stekla je iskalna akcija, ki pa se je že končala. S te policijske uprave so popoldne sporočili, da je bila pogrešana najdena in da je z njo vse v redu.

Policijske uprave v takšnih primerih vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi ali jo opazili, prosijo, da informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko upravo. Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Takšne informacije jim lahko močno olajšajo nadaljnje iskanje osebe in jih pripeljejo do nje.