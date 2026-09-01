Isti objekt gorel že četrtič: »Takšna dejanja so skrb vzbujajoča in nedopustna«

Pred slabimi petimi meseci je vlada na podlagi Šutarjevega zakona Dobruško vas v občini Škocjan zaradi pereče romske problematike razglasila za varnostno tvegano območje. Ta status policiji omogoča uporabo dodatnih pooblastil in tehničnih sredstev za zagotavljanje varnosti ter preprečevanje kaznivih dejanj. Može v modrem je zato večkrat videti v okolici. Tudi v noči na ponedeljek so se zadrževali tam in ustavljali mimoidoča vozila. Vmes so se zapeljali naokoli, ko pa so se vrnili h krožišču, kjer se stika avtocestni priključek z lokalno cesto Škocjan–Šentjernej, so opazili ogenj na strehi nekdanje trgovine Vsegrad. Tako je sredi noči, ob enih zjutraj, sledila aktivacija lokalnih gasilcev.

»Ko smo prišli na kraj požara, je bil ogenj že v ostrešju. Bili smo hitri, prej kot v desetih minutah po pozivu. Pri gašenju požara je sodelovalo 50 gasilcev iz sedmih prostovoljnih gasilskih društev, in sicer gasilci PGD Škocjan, Dobrava, Tomažja vas, Grmovlje, Bučka, Dolenje Dole in Zagrad. Na požarišču smo bili dve uri, na gasilski straži pa so ostali gasilci PGD Dobrava, ki so bili tudi prvi na kraju požara,« je posredovanje strnil vodja intervencije in poveljnik občinskega gasilskega poveljstva Škocjan Klemen Mlakar. Povedal je, da v objektu po izselitvi trgovine ni elektrike, tako da električna napeljava zagotovo ni vzrok vžiga. Temu je pritrdil tudi župan občine Škocjan Jože Kapler. »Takšna dejanja so skrb vzbujajoča in nedopustna. Zaradi požiga je bilo treba ob enih ponoči, ko ljudje počivajo pred delovnim dnem, aktivirati kar 50 ljudi,« je opozoril Kapler.

Ko smo prišli na kraj požara, je bil ogenj že v ostrešju.

Objekt je že nekaj let prazen in je v lasti novomeškega CGP. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v mansardi objekta, poleg notranjosti pa je uničenih okoli 50 kvadratnih metrov ostrešja. Na srečo se zaradi hitrega posredovanja gasilcev požar ni razširil na celotni objekt. To je v desetletju in pol že četrti požar tega objekta.

Stekla na oknih in vratih so razbita.

Ko smo ob našem obisku romskega naselja med tamkajšnjimi prebivalci povpraševali o možnem požigalcu, nam je eden od domačinov namignil, da sta bila opažena dva Roma, ki sta se smukala okoli stavbe, ki ni ograjena. Sicer pa so mnogi Romi kritični do tistih, ki vedno znova prestopajo meje zakona, zaradi česar so na slabem glasu vsi. Tako med drugim izpostavijo uničevanje panelnih ograj okoli obrtne cone, spomnijo na požige vrtca, pa na uničevanje prostora, kjer je javni vodovod in kjer si lahko vsak, ki ni priključen na vodovod, natoči pitno vodo. Pa tudi o uničevanju obeh avtobusnih postajališč se je razgovoril eden od domačinov: »Na obeh straneh ceste sta bili avtobusni postajališči, pa so jih nekateri namerno uničevali in razbijali stekla. Komaj so jih popravili, so jih spet razbili. Zdaj so postajališči odstranili, saj sta bili zaradi uničevanja že nevarni, celo vijake so na silo odstranjevali. Prej so lahko otroci, ki so šli v šolo v Škocjan, stali pod streho postaje, zdaj pa jih moram peljati z avtom.«