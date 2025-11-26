VSI VSE ZANIKAJO

Na zatožni klopi se zagovarja šest članov romske družine Novak. Vsi obdolženi zanikajo, da so napadli uradni osebi in občana.

»To sploh ni res! Same laži! Nič ne bom več govorila! Jaz rabim samo svojega odvetnika! Niti na sodišče več ne bom prišla! Itak bom kriva že zato, ker sem Rominja, pa nisem nič naredila!« takole so pred dnevi na sodišču hitele razlagati tri članice družine Novak iz Dobruške vasi. Na sodnijo so prišle v spremstvu policije, saj se na vabilo prvič niso odzvale. Potrebna je bila torej prisilna privedba. Dveh moških predstavnikov iste družine pa ob obisku policije, ki bi jima zagotovila prevoz pred roko pravice, ni bilo doma. Zanju bo treba predobravnavni narok ponoviti, že tretjič. Zgodilo se je ...