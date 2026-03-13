V začetku meseca so bili mariborski policisti obveščeni o dveh kaznivih dejanjih ropov poslovnih prostorov na območju Maribora in Slovenske Bistrice in enem poskusu tega kaznivega dejanja v Mariboru. Ob tem je moški, ki si je zakril obraz, uporabljal tudi predmet, podoben pištoli. V vseh primerih je ukradel denar, skupno okrog 3000 evrov.

Osumljenca so izsledili kmalu po navedenih kaznivih dejanjih. Ta ponedeljek so mu odvzeli prostost in zanj odredili pridržanje. Ob prijetju so mu zasegli predmete, za katere sumijo, da so bili uporabljeni pri kaznivih dejanjih in drugi predmeti, s katerimi bi lahko znova izvršil kaznivo dejanje. Nato so ga v sredo s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil pripor.

54-letni državljan Italije že prej obsojen v domovini

Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da gre za 54-letnega državljana Italije, ki je že bil obravnavan za različna kazniva dejanja zoper premoženje, zaradi katerih je že bil obsojen na daljšo zaporno kazen v Italiji.

Za kaznivo dejanje ropa je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let.