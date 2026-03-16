Italijanka si bo zapomnila ležanje sredi belega dne v Portorožu na klopci

Policisti Policijske uprave Koper so preko konca tedna intervenirali v 122 primerih in na številko 113 prejeli skupno 326 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali šest tatvin, dva vloma, eno drzno tatvino, štiri poškodovanja tuje stvari, eno kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in kaznivo dejanje poškodovanje ali uničenje javnih naprav.

V petek, 13. marca 2026, pa so malo po 14.30 policisti na portoroški plaži obravnavali drzno tatvino. Ugotovili so, da se je neznani storilec pristopil do 58-letne državljanke Italije, ki je ležala na klopci in imela nahrbtnik odložen ob glavi in ji nahrbtnik z vsebino izmaknil, nato pa se s kolesom odpeljal s kraja v smeri Lucije. Nahrbtnik je približno dve uri kasneje našel občan na Senčni poti, pri pregledu pa je bilo ugotovljeno, da je storilec iz njega ukradel 50 evrov gotovine, dve bančni kartici in sončna očala, nahrbtnik pa odvrgel. Policisti bodo napisali kazensko ovadbo, sporočajo s PU Koiper