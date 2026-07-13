Iz bolnišnice sporočili žalostno vest, motorist (43) je umrl

V nedeljo, 5. julija 2026, so bili na PU Koper obveščeni o prometni nesreči na cesti Vanganel – Montinjan, kjer je prijavitelj naletel na motorista, ki je pred tem padel po vozišču.

»Ugotovljeno je bilo, da je 43-letni moški vozil motorno kolo iz smeri Vanganela proti Montinjanu, kjer pa je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljal desno izven vozišča in trčil v obcestni jarek, kjer je nato padel in obležal. Na kraju so ga reševalci uspešno oživljali, nakar je bil odpeljan v SB Izola. Ugotovljeno je bilo, da je v prometni nesreči zadobil hude telesne poškodbe,« so takrat sporočili javnosti.

Iz SB Izola so policiste sedaj obvestili, da je voznik v bolnišnici umrl.