Iz Grčije s ponarejenimi dokumenti na Hrvaško, nato dalje: naši policisti ujeli predrznega Afganistanca, ki je plačal 200 evrov

Hrvaški policisti na zagrebškem letališču niso opazili ponarejene osebne izkaznice, s katero je 33-letni državljan Afganistana pripotoval iz Grčije. Dokument je prestal kontrolo, moški pa je svojo pot nadaljeval proti Sloveniji. Toda tam se je njegov načrt izjalovil.

Kot poroča hrvaški Jutarnji list, je Afganistanec z začetnicama S. Z. v Grčiji za 200 ameriških dolarjev kupil ponarejeno bolgarsko osebno izkaznico. Dokument se je glasil na drugo osebo, vendar je bila na njem njegova fotografija. Pri pridobitvi ponaredka mu je pomagal rojak.

Iz Aten v Zagreb, nato z vlakom proti Avstriji

Z lažnim dokumentom je 12. septembra letos nekaj po 18. uri priletel iz Aten na zagrebško letališče Franjo Tuđman. Tam očitno niso posumili, da je z osebno izkaznico kaj narobe. Noč je preživel na prostem, večino časa pa se je zadrževal na glavni železniški postaji v Zagrebu. Naslednji dan je kupil vozovnico za vlak do Ljubljane, nato pa še za nadaljevanje poti do avstrijskega Beljaka.

Vkrcal se je na mednarodni vlak številka 210 in se odpravil proti Sloveniji. A v Dobovi so slovenski policisti med pregledovanjem dokumentov potnikov opazili nekaj sumljivega. Osebno izkaznico so podrobneje preverili in hitro ugotovili, da gre za ponaredek.

Afganistanca so slovenski policisti vrnili hrvaškim kolegom, najprej policistom v Zaprešiću. Primer je nato prevzela služba za mejo karlovške policijske uprave, ki je izdala odločbo o njegovi odstranitvi iz države in namestitvi v sprejemni center Ježevo. Izkazalo se je, da je moški že pred tem poskušal vstopiti na Hrvaško iz Bosne in Hercegovine.

Preiskovalcem je pojasnil, da je Afganistan zapustil maja 2024 in odpotoval v Turčijo, kjer je pozneje spoznal tihotapca. Ta ga je julija letos za 500 evrov spravil v Grčijo. Potni list je pustil v Turčiji, pri sebi pa je imel le fotografijo afganistanskega potnega lista na telefonu in 90 evrov gotovine.

Prostovoljno ne namerava oditi

Moški je hrvaškim organom povedal, da si želi v Italijo, kjer upa na boljše življenjske razmere. Pred odhodom iz domovine je opravljal gradbena dela. Obenem je jasno povedal, da Hrvaške ne namerava zapustiti prostovoljno. Hrvaško upravno sodišče je potrdilo odločitev notranjega ministrstva o njegovi odstranitvi. Za zdaj pa še ni jasno, ali ga bodo v naslednjih šestih mesecih vrnili v Grčijo ali v Afganistan.