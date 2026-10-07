Iz hiše nepokretnega Ljubljančana odnesla ogromno denarja

V torek okrog 20. ure so bili policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana obveščeni o drzni tatvini iz hiše na območju Bežigrada. »Po do sedaj znanih podatkih sta storilca vstopila v odklenjeno hišo, v kateri se je nahajal nepokretni starejši oškodovanec. Iz hiše sta odtujila sef z dokumenti in denarjem. V dogodku ni bil nihče poškodovan,« je podrobnosti kaznivega dejanja sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc. Lastnika sta zlikovca oškodovala za okoli 10.000 evrov, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

»Občanom svetujemo, da tudi takrat, ko so doma, vhodna vrata dosledno zaklepajo in v svoje stanovanje ali hišo ne spuščajo neznanih oseb. Posebej previdni naj bodo starejši, ki so pogosto tarča storilcev, ki jih zamotijo s pogovorom ali različnimi pretvezami, medtem ko drugi storilec izkoristi njihovo nepozornost in vstopi v objekt,« je ob tem občane še posvarila Škoporc. Svojce starejših policisti tudi pozivajo, da jih opozorijo na tovrstne načine izvrševanja kaznivih dejanj. Če opazijo sumljive osebe ali vozila, naj si skušajo zapomniti čim več podrobnosti in o tem čim prej obvestijo policijo na številko 113.