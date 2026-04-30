Iz kokošnjaka odnesli sedem kokoši, iz hleva uzdo in sedlo

Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so imeli te dni precej dela z nepridipravi, ki so se želeli okoristiti na račun drugih. Tako so v noči na torek obravnavali tatvino v Šentjerneju, kjer je neznanec iz odrtega kokošnjaka odtujil sedem kokoši, dan pozneje pa je prav tako še neznani storilec na Gorenjih Kamencah iz hleva ukradel konjsko uzdo in sedlo ter lastnika s tem oškodoval za okrog 700 evrov. V Krški vasi je nekdo te dni vlomil v skladiščne prostore in ukradel visokotlačni čistilnik, višina premoženjske škode v tem primeru ni znana, v Mirni Peči pa so neznanci iz ograjenega skladiščnega prostora odnesli 16 pnevmatik za tovorna vozila. Na srečo jih niso odnesli daleč, ampak so jih skrili v bližino skladišča, kjer naj bi pnevmatike počakale na odvoz, a so jih odkrili policisti, ki so nato tudi prijeli tri storilce iz Ljubljane, ki so ukradene pnevmatike poskušali odpeljati s kombijem. Med prijetimi so 23-letni moški, 38-letna ženska ter mladoletnik, so sporočili s PU Novo mesto, kjer so še dodali, da preiskavo kaznivega dejanja tatvine še preiskujejo.

Policisti ob tem vsem državljanom polagajo na srce, naj bodo med prazniki še bolj pozorni na svoje premoženje, še posebej v primeru, če se odpravljajo na oddih. Nepridipravi bodo na morebitne prazne hiše in stanovanja ter pisarne in skladišča še posebej pozorni tudi nocoj, ko se bo veliko ljudi odpravilo na kresovanje. Za seboj zato dosledno zaklepajte vrata, tudi spuščene rolete bodo zlikovcem otežile delo, vrednejše predmete pa spravite na varno, najbolje v sef. Prav tako bodite pozorni, da za seboj zakleneta vozila, prepričajte se, da so zaprta tudi okna, če je le mogoče, pa parkirajte na dobro osvetljenih mestih in v vozilih ne puščajte vrednejših predmetov. Tudi vlomilci v vozila namreč radi izkoristijo množične prireditve.