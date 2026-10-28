Iz lokala ukradel denar, zaželel si je tudi pijače

V Mariboru so policisti obravnavali vlom v objekt s hitro prehrano. »Neznanec je na silo odprl drsna vrata in v notranjosti iz blagajne odtujil 420 evrov, poskusil pa je vlomiti tudi v hladilnik s pijačo, kar mu ni uspelo,« so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Skupna materialna škoda znaša približno 2000 evrov, policisti pa zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine.

To pa ni edina tatvina, s katero so imeli v torek opravka policisti s PU Maribor. Na območju Podlehnika so včeraj ob približno 23.30 zalotili in prijeli dva državljana Romunije, ki sta iz rezervoarja tovornega vozila kradla gorivo. Obema so odvzeli prostost, zoper oba bo tudi podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.