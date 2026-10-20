34 delavcev iztrgali iz pekla! Lačni in prestrašeni hrepeneli po glasu svojih otrok (FOTO)

Včeraj sta policija in finančna uprava skupaj predstavili razkritje največje nelegalne tovarne cigaret v zgodovini Slovenije, pa tudi eno največjih odkritij v celotni Evropi. Vsa preiskava se je sicer začela že pred časom – finančni preiskovalci so najprej prestregli tovornjak z več kot 14 milijoni cigaret iste znamke, kot so jo izdelovali v tovarni. Nato so slišali informacijo, da gre za pravno osebo, ki je bila po besedah Dušana Pečnika s Fursa v preteklosti preiskovana zaradi prometa s tobačnimi listi: »Tudi mi nismo vedeli, kaj dejansko je tam notri. Mislili smo, da bo to neko skladišče s cigaretami. Na koncu se je izkazalo, da je to kar ogromna tovarna.«

Minuli torek so nato na območju nekdanje rafinerije Nafte v Lendavi v preiskovalni akciji odkrili tovarno, skrito v industrijski coni v Lendavi. Imela je linijo za obdelavo surovega tobaka, ki so ga rezali, vlažili, aromatizirali, barvali ter sušili v rotacijski peči. V naslednjem prostoru je bil postavljen tehnološko napreden stroj za izdelavo cigaret, ki ima velike proizvodne kapacitete ter kar dve liniji za pakiranje cigaret v škatlice. »To pomeni, da je ta stroj bruhal cigarete, da so jih lahko sploh spakirali,« pojasnjuje Pečnik. Prav tako so našli filtre, cigaretni papir, kartonske škatlice, zbirni transportni karton, celofan za zavijanje, lepila in kemikalije, s katerimi so dokončali ponaredke cigaret.

Sočasno s poslovnim objektom s tujimi delavci v Lendavi so preiskovalci našli tudi skladišče z repromaterialom na območju celjske policijske uprave. FOTO: Furs

Cigaretne škatle so bile pripravljene za prodajo v Veliki Britaniji in na Irskem. FOTO: Furs

Na sami lokaciji so zasegli 14 milijonov kosov cigaret in 44 ton tobaka, Pečnik pa je opozoril tudi na ogromne količine odpada, iz katerega je prav tako možno narediti ponaredke cigaret – v tem primeru rothmans in druge zveneče znamke cigaret, pripravljene za prodajo v Angliji ter na Irskem, kjer zavojček cigaret stane 20 evrov ali več.

Samo na trošarinah v Lendavi zaseženih cigaret in tobaka so storilci ustvarili dobrih sedem milijonov evrov protipravne koristi. Ob tem so zasegli še kamion z dodatnimi 14 milijoni cigaret, kar znaša nadaljnjega 2,1 milijona evrov trošarin. Tako je Furs postregel s seštevkom, da so storilci imeli za dobrih devet milijonov neplačanih trošarin – brez DDV.

34 delavcev je komaj čakalo osvoboditev.

Furs je o najdbi obvestil policijo. Murskosoboški kriminalisti pa so za pomoč zaprosili Nacionalni preiskovalni urad, ki je sprožil preiskavo zaradi sumov kaznivih dejanj davčne zatajitve in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Kmalu so se v preiskavo vključili še kriminalisti mariborske in celjske policijske uprave ter Generalne policijske uprave, predkazenski postopek pa je začelo usmerjati specializirano državno tožilstvo.

Zaprti, lačni, izolirani od sveta

Ob devetih hišnih preiskavah ter zbiranju obvestil je Mitja Jager, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, poudaril izkoriščanje ekonomsko-socialnega položaja 33 državljanov Paragvaja in enega Bolgara, ki so bivali v nezakonitem obratu v slabih razmerah: »Delali so v slabih življenjskih razmerah, stlačeni v spalne prostore, brez ustreznega prezračevanja in dnevne svetlobe – pri čemer prostora, v katerem so bili nastanjeni, niso smeli zapustiti,« je opisal obupne razmere za prisilne delavce.

Paragvajce so v njihovi domovini zvabili na limanice, da jih na stari celini čaka pošteno in dobro plačano delo, ki omogoča nekaj tisoč do deset tisoč evrov zaslužka na mesec: »V Evropo so pripotovali z letalom prek večjih letališč, nato pot nadaljevali do Zagreba, kjer jih je pričakal neznani moški ter jih s kombiniranim vozilom odpeljal do proizvodnega objekta v bližini Lendave,« je začetek težav za delavce opisal Jager. Med transportom v začetku septembra niso smeli gledati šoferja, ki jim je po prihodu pobral mobilne telefone in jim določil prostor za spanje v hali.

Delati so morali 12 ur na dan, neki moški, ki je tudi dajal navodila za delo, jim je dostavljal hrano, a je te bilo občasno tako malo, da so bili delavci lačni. Prav tako ni bilo dovolj tušev in stranišč, nadzorovani so bili prek kamer. »Delavci zaradi neprekinjenega bivanja v zaprtem objektu niso vedeli niti, ali je zunaj dan ali noč,« je izkušnje povzel Jager in pri opisu dodal tudi, da je bil objekt zavarovan z dvojno ograjo, zaradi česar delavci niso videli možnosti pobega: »Prav tako jim je bilo strogo prepovedano vzpostavljati stike z vozniki tovornih vozil in drugimi osebami zunaj objekta.«

V preiskavi bodo skušali med drugim ugotoviti, kako so stroji prišli v Slovenijo, pa tudi, od kod. FOTO: Furs

Delavci, ki so bili občasno omotični od tobaka in vonjev kemikalij, za svoje delo namesto napovedanih tisočakov niso dobili niti beliča: »Osebe poudarjajo željo, da bi ponovno videle svoje bližnje, še posebno otroke. Policistom so poudarili, da so komaj čakali, da jih odkrijejo in da jih rešijo teh neživljenjskih razmer. Še posebno so bili veseli, ko so lahko govorili s svojimi otroki.«

En osumljenec je na begu

Jager je povedal, da imajo zdaj nesrečni delavci status žrtev trgovine z ljudmi, trenutno jih zaslišujejo preiskovalni sodniki in drugi pristojni organi, pozneje pa jim bodo ponudili različne možnosti za vrnitev domov. Preiskovalni sodnik je govoril tudi z enim izmed dveh slovenskih osumljencev z območja mariborske policijske uprave, ki ju policija sumi, da sta »skupaj z neidentificiranimi sostorilci« ter s pomočjo lastnih podjetij imela namen izkoriščanja prisilnega dela tujcev.

»NPU je enemu od osumljencev odvzel prostost in ga s kazensko ovadbo privedel k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki ga je po zaslišanju izpustil na prostost,« policija pojasnjuje trenutno usodo prvega osumljenca. Drugi osumljenec je pobegnil pred roko pravice, a policija intenzivno poizveduje za njim.

Slovenija je premajhen trg, da bi sploh lahko vse to prodali.

Furs je ocenil, da bi za izdelavo cigaret za napolnitev tovornjaka potrebovali dva do tri dni. Glede na velike količine materialov je jasno, da so proizvodnjo nameravali izkoriščati še nekaj časa – glede na sledi pa ni nujno, da so bili nesrečni Paragvajci in Bolgar prvi delavci v naši največji nelegalni tovarni cigaret. Gotovo pa je, da lendavske cigarete niso bile namenjene slovenskim kadilcem, ampak tistim na Otoku. To je potrdil tudi Jager: »Slovenija je premajhen trg, da bi sploh lahko vse to prodali.«