Iz prevzgojnega doma gre 20-letni Gabrijel v zapor, to mu očita obtožnica

ZAGROŽENA KAZEN OD ENEGA DO 8 LET ZAPORA

20-letni Gabrijel Barišić skupaj z mladoletnikom izsiljeval dva dijaka. Mlajši je žrtev celo zagrabil za vrat.

Tale zapis s sodišča je realnost, ki jo zadnja leta doživlja dolenjska mladina – in to sredi belega dne, celo na poti v šolo ali iz nje. Sila neprijetno izkušnjo sta pred dobrim letom dni, bil je 8. maj okoli pol enajste dopoldne, doživela dva dijaka le lučaj od Šolskega centra Novo mesto. Med odmorom sta nameravala do bližnje trgovine, ko sta se na pločniku srečala z dvema fantoma. Starejši, gre za Gabrijela Barišića iz Brežic, se je namerno zaletel v enega od dijakov, ga zagrabil za pulover, da se je slišalo paranje, ter ga grozeče potegnil k sebi. Drugo roko je stisnil v pest, kot da bo ...