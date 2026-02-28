Iz pripora na prostost, ker ni sposoben spremljati kazenskega postopka

Bangladeški državljan, ki se je zaradi napada na policista znašel na zatožni klopi ljubljanskega okrožnega sodišča, za svoje početje ne bo odgovarjal. Ker je po ugotovitvah izvedenke psihiatrične stroke nesposoben spremljati kazenski postopek, je sodišče obtožbo zoper njega zavrglo.

Bangladeševec je prišel navzkriž z zakonom konec lanskega julija v središču Ljubljane, ker je napadel policista, ki ga je opozoril, naj ne prečka ceste pri rdeči luči na semaforju. Z obema rokama ga je najprej odrinil, da se je opotekel, nakar ga je brcal v noge in z rokama mahal proti njemu. Uniformiranec se je poskušal ubraniti in ga podreti na tla ter vkleniti, a ga je razjarjeni tujec še kar naprej napadal in se ruval z njim. Pri tem ga je butnil v obraz ter mu zbil dioptrijska očala, grizel je proti njemu in ga poskušal ugrizniti v roke in noge. Mož postave je skupil udarnino nad levo očnico in razpočno rano na hrbtišču dlani.

Obdolženi je bil od prijeta zaradi begosumnosti v priporu. FOTO: Jure Eržen

Tožilstvo je oktobra lani zoper Bangladeševca vložilo obtožbo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti. Razpravljajoča sodnica je po opravljenem predobravnavnem naroku in zaslišanju izvedenke na zunajobravnavni senat naslovila predlog, da se obtožba zavrže zaradi okoliščin, ki začasno preprečujejo pregon. Po mnenju izvedenke namreč obtoženi zaradi duševne motnje ter slabše kognitivne opremljenosti in vzgojne zanemarjenosti ni sposoben spremljati kazenskega postopka.

Senat treh sodnikov je obtožbo zavrgel

Iz izvedenskega mnenja izhaja, da trpi za resno motnjo iz spektra shizofrenij, pri čemer te zaradi jezikovnih in drugih ovir (je tujec, ki ne zna ne brati ne pisati in je kognitivno trajno slabše razvit) ni mogoče natančneje diagnosticirati. Gre torej za stanje, ki ga niti medikamentozno zdravljenje ne bi izboljšalo do te mere, da bi bil zmožen sodelovanja v postopku, svojega procesnega položaja pa ne razume. Senat treh sodnikov je obtožbo zavrgel in še isti dan upravi zapora naložil, da obdolženega nemudoma izpustijo iz pripora, izhaja iz objave sklepov na spletni strani sodišča.