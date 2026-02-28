  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLICISTA JE BUTNIL V OBRAZ

Iz pripora na prostost, ker ni sposoben spremljati kazenskega postopka

Sodišče zavrglo obtožbo zoper državljana Bangladeša.
Opozoril ga je, naj ne prečka ceste pri rdeči luči na semaforju. Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic
Opozoril ga je, naj ne prečka ceste pri rdeči luči na semaforju. Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic
I. R.
 28. 2. 2026 | 07:01
2:19
A+A-

Bangladeški državljan, ki se je zaradi napada na policista znašel na zatožni klopi ljubljanskega okrožnega sodišča, za svoje početje ne bo odgovarjal. Ker je po ugotovitvah izvedenke psihiatrične stroke nesposoben spremljati kazenski postopek, je sodišče obtožbo zoper njega zavrglo.

Bangladeševec je prišel navzkriž z zakonom konec lanskega julija v središču Ljubljane, ker je napadel policista, ki ga je opozoril, naj ne prečka ceste pri rdeči luči na semaforju. Z obema rokama ga je najprej odrinil, da se je opotekel, nakar ga je brcal v noge in z rokama mahal proti njemu. Uniformiranec se je poskušal ubraniti in ga podreti na tla ter vkleniti, a ga je razjarjeni tujec še kar naprej napadal in se ruval z njim. Pri tem ga je butnil v obraz ter mu zbil dioptrijska očala, grizel je proti njemu in ga poskušal ugrizniti v roke in noge. Mož postave je skupil udarnino nad levo očnico in razpočno rano na hrbtišču dlani.

Obdolženi je bil od prijeta zaradi begosumnosti v priporu. FOTO: Jure Eržen
Obdolženi je bil od prijeta zaradi begosumnosti v priporu. FOTO: Jure Eržen

Tožilstvo je oktobra lani zoper Bangladeševca vložilo obtožbo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti. Razpravljajoča sodnica je po opravljenem predobravnavnem naroku in zaslišanju izvedenke na zunajobravnavni senat naslovila predlog, da se obtožba zavrže zaradi okoliščin, ki začasno preprečujejo pregon. Po mnenju izvedenke namreč obtoženi zaradi duševne motnje ter slabše kognitivne opremljenosti in vzgojne zanemarjenosti ni sposoben spremljati kazenskega postopka.

Senat treh sodnikov je obtožbo zavrgel

Iz izvedenskega mnenja izhaja, da trpi za resno motnjo iz spektra shizofrenij, pri čemer te zaradi jezikovnih in drugih ovir (je tujec, ki ne zna ne brati ne pisati in je kognitivno trajno slabše razvit) ni mogoče natančneje diagnosticirati. Gre torej za stanje, ki ga niti medikamentozno zdravljenje ne bi izboljšalo do te mere, da bi bil zmožen sodelovanja v postopku, svojega procesnega položaja pa ne razume. Senat treh sodnikov je obtožbo zavrgel in še isti dan upravi zapora naložil, da obdolženega nemudoma izpustijo iz pripora, izhaja iz objave sklepov na spletni strani sodišča.

Policista je butnil v obraz ter mu zbil dioptrijska očala in ga poskušal ugrizniti v roke in noge.

Več iz teme

sodiščesojenjesodbapripornapadljubljansko sodiščezavržena obtožbadržavljan Bangladeša
ZADNJE NOVICE
08:06
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED TEDNA

Teden v zvezdah: prihaja Lunin mrk, ste pripravljeni na posledice preteklosti?

Preverite, kakšen teden napovedujejo zvezde.
Joy Lotos28. 2. 2026 | 08:06
08:04
Novice  |  Svet
NAPAD

Izrael napadel Iran

Izraelski obrambni minister Israel Katz je dejal, da je šlo za preventivni napad, »da bi odpravili grožnje«.
28. 2. 2026 | 08:04
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kmečka pita z matevžem: pastirska klasika po slovensko

S tako bogato jedjo zlahka odbijemo še zadnje ledene lovke odhajajoče zime.
Midva Kuhava28. 2. 2026 | 07:30
07:29
Novice  |  Slovenija
ZA VEČJO VARNOST

To je od danes za mlajše od 15 let prepovedano

Začel je veljati spremenjeni zakon o voznikih.
28. 2. 2026 | 07:29
07:15
Lifestyle  |  Polet
NIKOLI NI PREPOZNO ZA ZAČETEK

Kaj se zgodi, če po 50. letu prenehate z gibanjem? Posledice so hude

Gibanje po 50. letu ni več izbira, temveč nuja.
Miroslav Cvjetičanin28. 2. 2026 | 07:15
07:14
Premium
Novice  |  Slovenija
ZPIZ

Dobra novica, marčni odstotek bo na računih od maja

Predlog izredne uskladitve pokojnin dobil soglasje sveta Zpiza. A bo zaradi uvajanja digitalizacije zamuda pri izplačilu.
Barbara Hočevar28. 2. 2026 | 07:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki