Iz prometa izločili močno opitega voznika, ki je nevarno prehiteval

V zadnjih 24 urah so policisti na območju Policijske uprave Celje obravnavali štiri prometne nesreče z lažjimi poškodbami in tri prometne nesreče z materialno škodo. Velenjski policisti so včeraj okoli 16.20 iz prometa izločili voznika, ki je pred tem z nevarnim prehitevanjem ogrožal druge udeležence cestnega prometa. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 0,94 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog.

Policisti na območju Policijske uprave Celje v zadnjem obdobju zaznavajo izrazit porast voznikov, ki pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ogrožajo varnost cestnega prometa. Zato bodo tudi v prihodnje izvajali poostrene nadzore in dosledno preverjali psihofizično stanje voznikov. S preventivnimi in represivnimi ukrepi želijo zmanjšati število najhujših kršitev ter prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.