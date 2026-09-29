Iz šole odšla učenka, iskali so jo policisti

Iz Osnovne šole Beltinci je danes odšla mladoletna učenka, zaradi česar se je sprožila iskalna akcija. Kot poroča Sobotainfo, so jo policisti našli že 29 minut po prijavi.

V uredništvo Sobotainfo so prejeli informacijo, da naj bi učenka šestega razreda zapustila šolo, nekaj časa pa ni bilo znano, kje se nahaja. Po njihovih navedbah naj bi jo iskali starši, v iskanje pa se je vključila tudi policija.

Dogodek so potrdili na Policijski upravi Murska Sobota. »Policisti smo bili danes, ob 10.10, obveščeni o pogrešani mladoletni osebi na območju občine Beltinci, ki je bila ob 10.39 najdena,« so po poročanju Sobotainfo pojasnili policisti.

Podrobnosti o okoliščinah dogodka policija za zdaj ni razkrila. S pojasnili so se obrnili tudi na Osnovno šolo Beltinci, njihov odziv pa bodo objavili naknadno.