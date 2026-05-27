Iz učilnice izvlekel mladoletnega učenca, nad Vladanom visi serija obtožb o hudih kaznivih dejanjih

STRAH IN TREPET KOPRA

Postopke so združili v enega, zagovarjal se bo po zaslišanih pričah.

Koprčanu Vladanu Verzelu, ki je v priporu že od aprila lani, državno tožilstvo očita obsežno serijo kaznivih dejanj, ki naj bi jih storil med letoma 2021 in 2025. Obtožnica ga bremeni zavržnih dejanj na škodo mladoletnic, spolnega nasilja, treh kaznivih dejanj zalezovanja, omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu mladoletni osebi in dveh groženj. Očitajo mu tudi neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, veliko tatvino, povzročitev lahke telesne poškodbe ter nadaljevano kaznivo dejanje uničenja stvari posebnega kulturnega pomena. Ker je imel ...