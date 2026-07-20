Iz vozila za prevoz denarja odnesli gotovino! Policija blokirala ceste

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so ob 13.45 prejeli obvestilo, da so pred eno od trgovin v Izoli neznani storilci iz vozila za prevoz denarja odtujili gotovino.Policisti so nemudoma odšli na kraj in postavili blokadne točne, na kraj je bil poslan tudi helikopter. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila ter iščejo storilce.

»Če je kdo v Izoli videl dogajanje in ima konkretne informacije, prosimo, da to čim prej sporoči na interventno številko 113,« prosijo policisti PU Koper.