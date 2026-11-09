Iz zabave v pretep: policisti v okolici Brežic obvladali in pridržali dva moška

V soboto, 7. novembra, nekaj po 20. uri so brežiške policiste poklicali na pomoč v zasebni prostor v okolici Brežic, kjer se je zabava sprevrgla v pretep. Ob prihodu so možje postave ugotovili, da je med dvema udeležencema izbruhnil spor, ki je prerasel v fizični obračun. Udeleženca, stara 54 in 27 let, se tudi ob navzočnosti policistov nista pomirila ter sta ignorirala njihova opozorila in ukaze.

Policisti so morali zoper oba uporabiti prisilna sredstva, da so ju obvladali in vzpostavili javni red in mir. Oba so nato odpeljali v pridržanje ter jima zaradi kršitev izdali plačilna naloga.