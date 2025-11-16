  • Delo d.o.o.
GORI STARI MLIN

Požar v Beltincih se nevarno širi, ob objektu tudi plinske jeklenke (FOTO in VIDEO)

Z ognjem se bori večje število gasilcev.
N. B., O. B.
 16. 11. 2025 | 09:36
 16. 11. 2025 | 10:50
V Beltincih je zagorel objekt starega mlina, na kraju so interventne službe, zaradi požara je zaprto širše območje, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Policisti pozivajo voznike in občane, da upoštevajo navodila pristojnih služb.

Kot so navedli na murskosoboški policijski upravi, so bili o požaru obveščeni okoli 8. ure. Ko bo znanih več podatkov, bodo o tem tudi obveščali. Pojasnili so še, da je na kraju vzpostavljen ustrezen prometni režim.

Poleg policistov, so tudi gasilci in reševalci nemudoma odhiteli na kraj, k sreči pa posredovanje slednjih po znanih podatkih, ni bilo potrebno, saj po besedah beltinskega župana Marka Viraga, ni bilo nevarnosti za občane. Župan je na kraju dogodka dodal, da so gasilci dokaj hitro omejili in nato dokončno pogasili požar. Poudaril je, kako pomembna je dobra organiziranost gasilcev, ter se zahvalil tudi murskosoboški enoti, ki je priskočila na pomoč.

Portal Pomurec.com je objavil posnetek požara (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Več sledi ...

