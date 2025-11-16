Požar v Beltincih se nevarno širi, ob objektu tudi plinske jeklenke (FOTO in VIDEO)

V Beltincih je zagorel objekt starega mlina, na kraju so interventne službe, zaradi požara je zaprto širše območje, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Policisti pozivajo voznike in občane, da upoštevajo navodila pristojnih služb.

Kot so navedli na murskosoboški policijski upravi, so bili o požaru obveščeni okoli 8. ure. Ko bo znanih več podatkov, bodo o tem tudi obveščali. Pojasnili so še, da je na kraju vzpostavljen ustrezen prometni režim.

Poleg policistov, so tudi gasilci in reševalci nemudoma odhiteli na kraj, k sreči pa posredovanje slednjih po znanih podatkih, ni bilo potrebno, saj po besedah beltinskega župana Marka Viraga, ni bilo nevarnosti za občane. Župan je na kraju dogodka dodal, da so gasilci dokaj hitro omejili in nato dokončno pogasili požar. Poudaril je, kako pomembna je dobra organiziranost gasilcev, ter se zahvalil tudi murskosoboški enoti, ki je priskočila na pomoč.

Požar v Beltincih. FOTO: Oste Bakal/novice

Požar v Beltincih. FOTO: Oste Bakal/novice

Požar se nevarno širi

Številni gasilci iz okoliških gasilskih društev se še vedno borijo z obsežnim gašenjem, ki se žal očitno širi tudi na območje Kmetijsko-gozdarske zadruge Sloga ter druge sosednje objekte. Žal se je zgodilo tisto, česar so se gasilci bali in na kar so opozarjali, in sicer na nevarnost širjenja. Tako se zdaj ogenj širi po povezanem objektu brez predelnih sten, skladišču Kmetijsko-tehničnega centra Sloga. Zato je situacija dodatno nevarna, ker so ob objektu plinske jeklenke, ki lahko ob pregrevanju ali stiku z ognjem eksplodirajo. Po neuradnih podatkih gori tudi v notranjosti centra Sloga. Dim je viden daleč naokrog, širi se tudi močan vonj, saj naj bi v prostorih Sloge bile nevarne snovi, fitofarmacevtska sredstva in kemikalije, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

Požar v Beltincih. FOTO: Oste Bakal/novice

Po prvih podatkih bo tudi materialna škoda verjetno zelo velika, a kot poudarja župan Virag, najpomembnejše je, da po dosedanjih informacijah ni nevarnosti za ljudi in da se požar ne širi proti stanovanjskim objektom. Omenil je, da je mlin, star okoli 120 let, v lasti pravne oziroma fizične osebe, škoda pa bo natančno ocenjena naknadno. Poleg materialne škode je izguba pomembna tudi zaradi čustvene in simbolne vrednosti objekta.

Požar v Beltincih. FOTO: Oste Bakal/novice

Požar v Beltincih. FOTO: Oste Bakal/novice

Požar v Beltincih. FOTO: Oste Bakal/novice

Požar v Beltincih. FOTO: Oste Bakal/novice

Portal Pomurec.com je objavil posnetek požara (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

