  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOJENJE

Saša, Snežana, Nejc in Bojan mislili, da jih je izdala anonimka, a jih je pokopala elektrika (FOTO)

Saša Matić naj bi s sestro Snežano in njenim partnerjem gojil konopljo. V drugo sodnice, da so bili dokazi zbrani nezakonito, niso več prepričali.
Bojan Vasić je doslej edini, ki je v tej kazenski zadevi priznal krivdo. FOTO: Dejan Javornik

Bojan Vasić je doslej edini, ki je v tej kazenski zadevi priznal krivdo. FOTO: Dejan Javornik

Saša Matić FOTO: Dejan Javornik

Saša Matić FOTO: Dejan Javornik

V zvezek naj bi pridno beležili nezakonit pridelek. FOTO: Pu Ljubljana

V zvezek naj bi pridno beležili nezakonit pridelek. FOTO: Pu Ljubljana

Drogo naj bi gojili tudi v prostorih nekdanje okrepčevalnice in trgovine Pri Petru v Stahovici. FOTO: Dejan Javornik

Drogo naj bi gojili tudi v prostorih nekdanje okrepčevalnice in trgovine Pri Petru v Stahovici. FOTO: Dejan Javornik

Bojan Vasić je bil marca letos po priznanju krivde obsojen na enotnih dve leti in štiri mesece zapora. FOTO: Dejan Javornik

Bojan Vasić je bil marca letos po priznanju krivde obsojen na enotnih dve leti in štiri mesece zapora. FOTO: Dejan Javornik

Bojan Vasić je doslej edini, ki je v tej kazenski zadevi priznal krivdo. FOTO: Dejan Javornik
Saša Matić FOTO: Dejan Javornik
V zvezek naj bi pridno beležili nezakonit pridelek. FOTO: Pu Ljubljana
Drogo naj bi gojili tudi v prostorih nekdanje okrepčevalnice in trgovine Pri Petru v Stahovici. FOTO: Dejan Javornik
Bojan Vasić je bil marca letos po priznanju krivde obsojen na enotnih dve leti in štiri mesece zapora. FOTO: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 11. 9. 2026 | 07:50
 11. 9. 2026 | 08:40
A+A-

»Saša Matić in njegova sestra Snežana Matić se že dalj časa ukvarjata z gojenjem konoplje v hišah na naslovu Konj 4a pri Litiji in na naslovu Stahovica 1 pri Kamniku. Oba osebno poznam, vendar ne odobravam tega, s čimer se ukvarjata. V obeh hišah sem bil večkrat in pri gojenju trave ima vsak svojo zadolžitev. Saša se je večkrat pohvalil, da mu policija ni do kolen, saj ima elektriko na obeh hišah speljano mimo števca, zaradi česar ga je nemogoče izslediti. Prosim vas, obvestite kriminaliste, da posredujejo.« Ta anonimka je 4. marca lani po elektronski pošti romala na naslov Ministrstva za notranje zadeve in nato že 21 dni kasneje privedla do prijetja Matića, njegove sestre Snežane, njenega partnerja Nejca Berusa in srbskega državljana z začasnim prebivališčem v Ljubljani Bojana Vasića. Ko so vsi štirje oktobra lani prvič stopili pred ljubljansko okrožno sodnico Dejano Fekonja, so ti v predlogih za izločitev dokazov med drugim izpostavljali, da naj bi pri anonimki šlo za nekakšen konstrukt policije, s pomočjo katerega je ta s strani sodišča 17. marca lani nato le dobila zeleno luč za hišne preiskave.

V zvezek naj bi pridno beležili nezakonit pridelek. FOTO: Pu Ljubljana
V zvezek naj bi pridno beležili nezakonit pridelek. FOTO: Pu Ljubljana

V naselju Konj se je že sredi decembra 2024 začelo šušljati, da naj bi v hiši na naslovu Konj 4a, ki je bila v lasti Snežane, gojili konopljo. Zato je zadevo začel preverjati litijski policist. Ta je v bližini omenjene hiše zaznal, kako se širi vonj prepovedane droge konoplje, slišati je bilo mogoče zvok ventilatorja, ki se tudi običajno uporablja za gojenje konoplje v zaprtih prostorih. Prav tako je termovizijski pregled lokacije pokazal, da sta v hiši ogrevana predvsem kletni del hiše in mansarda. Od Elektra Ljubljana je, kot je še razlagal v preiskavi, dobil tudi podatke o določenem odstopanju pri porabi električne energije na lokaciji. Ta je bila visoka, četudi naj tam nihče ne bi bival. Policist je preveril še nepremičnino Saša Matića, in sicer tisto v Stahovici pri Kamniku. In tudi tam je zaznal močan vonj po konoplji, termovizijski pregled je tudi pokazal izstopajoče ogrevanje mansarde v hiši, ki ni bila naseljena. Poraba elektrike je izstopala. Policist je na koncu spisal le poročilo, saj so bile kar tri pobude oziroma dopolnitve teh za izvedbo hišne preiskave na kraju s strani tožilstva zavrnjene.

4. 3. 2025

Zoper brata in sestro na MNZ prispe anonimno pismo.

17. 12. 2025

Sodnica iz spisa nepravnomočno izloči del dokazov.

28. 5. 2026

Višji sodniki razveljavijo odločitev prvostopenjske sodnice.

25. 8. 2026

Ista sodnica odloči, da so dokazi zakoniti.

Fekonjeva je decembra lani po zaslišanju več prič tekom predobravnavnega naroka sklenila, da bo iz spisa izločila dokaze, zbrane v hišnih preiskavah zoper Matića. »Če bo na koncu obveljala moja odločitev, da so bili vsi dokazi nezakonito pridobljeni, to pomeni, da od tožilskega spisa ostanejo le še platnice,« je takrat povedala in izpostavila, da »poanta je pa definitivno ta anonimna prijava«. »Ali je to prišlo s strani policije ali s strani nekoga, ki mu je policija rekla, naj to pošlje,« je dodala. In sicer še posebej zato, ker je ta prijava po toliko zavrnjenih pobudah za hišno preiskavo ter tolikšnih kontrolah s strani litijskega policista vsebovala ravno tisto, kar je policist ugotovil.

Drogo naj bi gojili tudi v prostorih nekdanje okrepčevalnice in trgovine Pri Petru v Stahovici. FOTO: Dejan Javornik
Drogo naj bi gojili tudi v prostorih nekdanje okrepčevalnice in trgovine Pri Petru v Stahovici. FOTO: Dejan Javornik

Tožilka Anita Filipčič s takšnim razpletom ni bila zadovoljna, zato se je pritožila na višje sodišče. In medtem ko so vsi čakali na njegovo odločitev, se je Vasić marca letos odločil, da bo v tej kazenski zadevi priznal krivdo. Dobil je dve leti in dva meseca zapora za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje mamil, ki ga je po prepričanju tožilstva zagrešil skupaj s preostalo trojico. Četverica je obtožena še tatvine električne energije, s katero so lahko zastonj greli prepovedane rastline. Vasić je za to kaznivo dejanje dobil osem mesecev zapora. Enotna zaporna kazen je tako znašala dve leti in štiri mesece zapora.

Višji sodniki so nato konec maja razveljavili odločitev sodnice Fekonje, saj da je preiskovalna sodnica pri svoji odločitvi razpolagala še z več drugimi podatki. »Razlog zaradi katerega ni bila odredba za hišno preiskavo izdana že prej, pa ne more sam po sebi izkazovati, da je nezadovoljstvo zaradi tega, konkretnega policista oz. institucijo vodilo k anonimni prijavi, ob izostanku kakršnihkoli oprijemljivih dokazil za to, razen morebitnih lastnih, ne nujno pravilnih prepričanj,« so med drugim izpostavili višji sodniki. Fekonjeva se je zato še enkrat poglobila v primer in 25. avgusta letos povsem nasprotno kot decembra lani sklenila, da prav vsi dokazi lahko ostanejo v spisu. Obramba se bo po naših podatkih na to odločitev pritožila. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

konopljapolicijadrogasojenjesodišče
ZADNJE NOVICE
09:48
Razno
SPA DAN

»Počutile smo se kot prave dame«: ganljiva gesta zaposlenih v koprskem domu upokojencev (FOTO)

Presenetili so jih s pravim dnevom razvajanja, ob negi obraza, rok in nog pa ni manjkalo niti smeha, limonade in prijetnega druženja.
Kaja Grozina11. 9. 2026 | 09:48
09:42
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIV PRIMER DRUŽINSKEGA NASILJA

Pretresljiv primer: posvojeni deklici naj bi zadrževali v garaži, potrebo opravljali na vrtu

Majhno mesto na jugu Dalmacije na Hrvaškem je pretresel primer družinskega nasilja, v katerem naj bi dve posvojeni deklici obravnavali kot sužnji.
11. 9. 2026 | 09:42
09:37
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Kupujete pelete? Test razkril podatek, ki vas lahko neprijetno preseneti

ZPS je preverila pelete in drva na slovenskem trgu. Kakovost je bila večinoma dobra, a pri količinah in označevanju so odkrili težave.
11. 9. 2026 | 09:37
09:30
Bulvar  |  Tuji trači
UMIK

Premagala je raka, sedaj znano pevko čaka nova operacija

Pevka Jessie J je sporočila, da si bo, da bi si opomogla in prestala drugo rekonstruktivno operacijo, vzela premor od družbenih omrežij.
11. 9. 2026 | 09:30
09:25
Novice  |  Svet
OB MOČNIH SUNKIH VETRA

Ogromen požar na Braču, gasijo ga kar štirje kanaderji: »Piha močan jugo« (VIDEO)

V samo 15 minutah se je požar močno razširil, kar ni presenetljivo, saj piha jugo z močnimi sunki.
11. 9. 2026 | 09:25
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki