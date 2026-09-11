Saša, Snežana, Nejc in Bojan mislili, da jih je izdala anonimka, a jih je pokopala elektrika (FOTO)

»Saša Matić in njegova sestra Snežana Matić se že dalj časa ukvarjata z gojenjem konoplje v hišah na naslovu Konj 4a pri Litiji in na naslovu Stahovica 1 pri Kamniku. Oba osebno poznam, vendar ne odobravam tega, s čimer se ukvarjata. V obeh hišah sem bil večkrat in pri gojenju trave ima vsak svojo zadolžitev. Saša se je večkrat pohvalil, da mu policija ni do kolen, saj ima elektriko na obeh hišah speljano mimo števca, zaradi česar ga je nemogoče izslediti. Prosim vas, obvestite kriminaliste, da posredujejo.« Ta anonimka je 4. marca lani po elektronski pošti romala na naslov Ministrstva za notranje zadeve in nato že 21 dni kasneje privedla do prijetja Matića, njegove sestre Snežane, njenega partnerja Nejca Berusa in srbskega državljana z začasnim prebivališčem v Ljubljani Bojana Vasića. Ko so vsi štirje oktobra lani prvič stopili pred ljubljansko okrožno sodnico Dejano Fekonja, so ti v predlogih za izločitev dokazov med drugim izpostavljali, da naj bi pri anonimki šlo za nekakšen konstrukt policije, s pomočjo katerega je ta s strani sodišča 17. marca lani nato le dobila zeleno luč za hišne preiskave.

V zvezek naj bi pridno beležili nezakonit pridelek. FOTO: Pu Ljubljana

V naselju Konj se je že sredi decembra 2024 začelo šušljati, da naj bi v hiši na naslovu Konj 4a, ki je bila v lasti Snežane, gojili konopljo. Zato je zadevo začel preverjati litijski policist. Ta je v bližini omenjene hiše zaznal, kako se širi vonj prepovedane droge konoplje, slišati je bilo mogoče zvok ventilatorja, ki se tudi običajno uporablja za gojenje konoplje v zaprtih prostorih. Prav tako je termovizijski pregled lokacije pokazal, da sta v hiši ogrevana predvsem kletni del hiše in mansarda. Od Elektra Ljubljana je, kot je še razlagal v preiskavi, dobil tudi podatke o določenem odstopanju pri porabi električne energije na lokaciji. Ta je bila visoka, četudi naj tam nihče ne bi bival. Policist je preveril še nepremičnino Saša Matića, in sicer tisto v Stahovici pri Kamniku. In tudi tam je zaznal močan vonj po konoplji, termovizijski pregled je tudi pokazal izstopajoče ogrevanje mansarde v hiši, ki ni bila naseljena. Poraba elektrike je izstopala. Policist je na koncu spisal le poročilo, saj so bile kar tri pobude oziroma dopolnitve teh za izvedbo hišne preiskave na kraju s strani tožilstva zavrnjene.

4. 3. 2025 Zoper brata in sestro na MNZ prispe anonimno pismo. 17. 12. 2025 Sodnica iz spisa nepravnomočno izloči del dokazov. 28. 5. 2026 Višji sodniki razveljavijo odločitev prvostopenjske sodnice. 25. 8. 2026 Ista sodnica odloči, da so dokazi zakoniti.

Fekonjeva je decembra lani po zaslišanju več prič tekom predobravnavnega naroka sklenila, da bo iz spisa izločila dokaze, zbrane v hišnih preiskavah zoper Matića. »Če bo na koncu obveljala moja odločitev, da so bili vsi dokazi nezakonito pridobljeni, to pomeni, da od tožilskega spisa ostanejo le še platnice,« je takrat povedala in izpostavila, da »poanta je pa definitivno ta anonimna prijava«. »Ali je to prišlo s strani policije ali s strani nekoga, ki mu je policija rekla, naj to pošlje,« je dodala. In sicer še posebej zato, ker je ta prijava po toliko zavrnjenih pobudah za hišno preiskavo ter tolikšnih kontrolah s strani litijskega policista vsebovala ravno tisto, kar je policist ugotovil.

Drogo naj bi gojili tudi v prostorih nekdanje okrepčevalnice in trgovine Pri Petru v Stahovici. FOTO: Dejan Javornik

Tožilka Anita Filipčič s takšnim razpletom ni bila zadovoljna, zato se je pritožila na višje sodišče. In medtem ko so vsi čakali na njegovo odločitev, se je Vasić marca letos odločil, da bo v tej kazenski zadevi priznal krivdo. Dobil je dve leti in dva meseca zapora za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje mamil, ki ga je po prepričanju tožilstva zagrešil skupaj s preostalo trojico. Četverica je obtožena še tatvine električne energije, s katero so lahko zastonj greli prepovedane rastline. Vasić je za to kaznivo dejanje dobil osem mesecev zapora. Enotna zaporna kazen je tako znašala dve leti in štiri mesece zapora.

Višji sodniki so nato konec maja razveljavili odločitev sodnice Fekonje, saj da je preiskovalna sodnica pri svoji odločitvi razpolagala še z več drugimi podatki. »Razlog zaradi katerega ni bila odredba za hišno preiskavo izdana že prej, pa ne more sam po sebi izkazovati, da je nezadovoljstvo zaradi tega, konkretnega policista oz. institucijo vodilo k anonimni prijavi, ob izostanku kakršnihkoli oprijemljivih dokazil za to, razen morebitnih lastnih, ne nujno pravilnih prepričanj,« so med drugim izpostavili višji sodniki. Fekonjeva se je zato še enkrat poglobila v primer in 25. avgusta letos povsem nasprotno kot decembra lani sklenila, da prav vsi dokazi lahko ostanejo v spisu. Obramba se bo po naših podatkih na to odločitev pritožila.