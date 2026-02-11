Izginil je Alija, nazadnje so ga videli zjutraj na območju Dragomlja

Policisti Policijske postaje Domžale so bili obveščeni, da svojci pogrešajo

29-letnega Alijo Ahmetovića, ki prebiva na območju Dragomlja.

Alija je srednje postave, brez las, nosi korekcijska očala, nazadnje oblečen modra oblačila, pri sebi je imel črn dežnik in belo vrečko. Nazadnje so ga videli danes zjutraj na območju Dragomlja,

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

.