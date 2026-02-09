Izginila je Irena Polak. Zadnji stik s svojci je imela včeraj, ko je peš odšla od doma

Policisti Policijske postaje Bled so okoli 19.20 obveščeni o pogrešani osebi. Gre za Ireno Polak, stara je 38 let, iz Ribnega v občini Bled.

Irena Polak je imela zadnji stik s svojci včeraj okoli 16.30, ko je peš odšla od doma z območja Laze v Tuhinju, občina Kamnik. Pogrešana oseba je visoka okoli 165 cm, srednje postave, daljših rjavih las. Nosi očala. Ob odhodu od doma je bila oblečena v majico s tigrastim vzorcem in sivo krilo. Obuta pa v čevlje z nizko peto. S seboj je vzela torbico z denarjem in dokumenti.

Oseba je potrebna zdravniške pomoči.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Bled na (04) 575 72 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.