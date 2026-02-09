  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGREŠANA

Izginila je Irena Polak. Zadnji stik s svojci je imela včeraj, ko je peš odšla od doma

Oseba je potrebna zdravniške pomoči.
Irena Polak FOTO: Pu Kr
Irena Polak FOTO: Pu Kr
M.U.
 9. 2. 2026 | 22:04
 9. 2. 2026 | 22:04
1:14
A+A-

Policisti Policijske postaje Bled so okoli 19.20 obveščeni o pogrešani osebi. Gre za Ireno Polak, stara je 38 let, iz Ribnega v občini Bled.

Irena Polak je imela zadnji stik s svojci včeraj okoli 16.30, ko je peš odšla od doma z območja Laze v Tuhinju, občina Kamnik. Pogrešana oseba je visoka okoli 165 cm, srednje postave, daljših rjavih las. Nosi očala. Ob odhodu od doma je bila oblečena v majico s tigrastim vzorcem in sivo krilo. Obuta pa v čevlje z nizko peto. S seboj je vzela torbico z denarjem in dokumenti.  

Oseba je potrebna zdravniške pomoči.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Bled na (04) 575 72 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Več iz teme

pogrešana osebapolicijapoziv javnosti
ZADNJE NOVICE
23:08
Novice  |  Slovenija
POHOD

Domačini so jih odprli na stežaj! S cvičkom in dobro voljo med vinogradi (FOTO)

Na jubilejnem pohodu ni manjkalo pristne dolenjske gostoljubnosti in ljubezni do vinskega posebneža.
Drago Perko9. 2. 2026 | 23:08
23:01
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zato v času mrkov ne rinemo naprej, ampak le opazujemo

Učijo nas, da se življenje premika naprej. Odločimo se, ali bomo šli z njim zavestno ali na silo.
9. 2. 2026 | 23:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Biatlon

Prijstno s koristnim ...
Marko Kočevar9. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Enakopravnost pa taka

Slovenija sploh nima štirih startnih mest.
Miha Šimnovec9. 2. 2026 | 22:25
22:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA

Izginila je Irena Polak. Zadnji stik s svojci je imela včeraj, ko je peš odšla od doma

Oseba je potrebna zdravniške pomoči.
9. 2. 2026 | 22:04
22:01
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAZEN RAZVELJAVLJENA

Bazenarja Aleša rešil povedni naklon

Alešu Zupančiču zaradi predhodnih sodb kršena pravica do nepristranskega sojenja. Strah ga je bilo, da ima sodnik že ustvarjeno mnenje o njegovi krivdi.
Aleksander Brudar9. 2. 2026 | 22:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki