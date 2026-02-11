Pogrešajo Polono (48) iz Kranja. Nazadnje so jo videli v torek zvečer na območju Ljubljane

Policisti Policijske postaje Kranj so bili okoli 16. ure, obveščeni o pogrešani osebi. Gre za Polono Bratina, stara je 48 let in doma iz Kranja.

Polona Bratina je bila nazadnje opažena v torek okoli 21. ure, na območju Ljubljane. Pogrešana je visoka okoli 165 cm, srednje postave, daljših temnih las. Oblečena naj bi bila v modro jakno in obuta v bež škornje. Pri sebi naj bi imela manjšo svetlo žensko torbico.

Oseba je potrebna zdravniške pomoči.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj, na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.