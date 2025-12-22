  • Delo d.o.o.
PU KOPER

Izgubil denarnico na poti v Izolo, našel jo je v Kopru: vmes so z njo nakupovali v Trstu!

28-letnik doživel neprijetno presenečenje.
FOTO: Photographer Getty Images/istockphoto
FOTO: Photographer Getty Images/istockphoto
S. U.
 22. 12. 2025 | 12:05
1:00
28-letnik iz Pirana je v nedeljo, 21. decembra 2025, doživel neprijetno presenečenje. Na poti iz Pirana proti Izoli je v dopoldanskem času izgubil denarnico z dokumenti in denarjem. A še huje: tisti, ki jo je našel, ni pokazal niti trohice poštenja.

Kot so sporočili s PU Koper, je neznanec iz najdene denarnice odtujil 170 evrov gotovine in bančno kartico. S kartico nato ni izgubljal časa, na območju Trsta je opravil transakcije za več kot 170 evrov.

Denarnica z dokumenti je bila kasneje najdena odvržena na območju Kopra. Policisti so jo izsledili in vrnili oškodovancu, a škoda je bila do takrat že narejena ...

