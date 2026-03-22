Leto 2025 je zaznamovalo izjemno povečanje števila smrtnih žrtev med vozniki enoslednih motornih vozil. Ker toplejši in sončni dnevi motoriste že vabijo na ceste, bodo na Agenciji za varnost prometa (AVP) namenili posebno pozornost njihovi večji varnosti.

Od ponedeljka do velikonočnega ponedeljka, 6. aprila, bo potekala nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil. V tem obdobju agencija in Policija v sodelovanju z Darsom, AMZS in moto klubi načrtujeta praktične dogodke po vsej Sloveniji, ki bodo namenjeni osveževanju znanja in veščin motoristov po dolgem zimskem premoru.

Policisti bodo med akcijo in celotno motoristično sezono izvajali poostrene nadzore, usmerjene na hitrost, nepravilno prehitevanje, izsiljevanje prednosti, uporabo zaščitne opreme in psihofizično stanje voznikov. Posebno pozornost bodo namenili cestnim odsekom, ki jih motoristi najpogosteje uporabljajo. Prav tako bodo pregledovali ceste in na morebitne nepravilnosti opozorili vzdrževalce cest. Sodelovali bodo tudi na brezplačnih preventivnih delavnicah, kjer bodo skupaj s predstavniki drugih institucij, motorističnih klubov in drugih deležnikov svetovali motoristom, kako najbolje poskrbeti za varno in prijetno motoristično sezono.

Lani se je na slovenskih cestah zgodilo 1305 prometnih nesreč, kjer so bili udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil (leta 2024 jih je bilo 1301), do 15. marca letos pa jih je bilo že 61. Kar 30 voznikov je umrlo (leto prej 13), 228 je bilo huje poškodovanih, 713 pa lažje. Največ nesreč je bilo z udeležbo voznikov motornih koles (769), kjer je umrlo 26 ljudi, sporočajo z AVP.