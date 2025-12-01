Mladi motoristični prvak vozil 70 na uro, zbil kolesarja in pobegnil?!

HUDE POŠKODBE

Supermoto dirkač Mirko Zajić se na sodišču zagovarja zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Motociklistični dirkač Avto-moto touring kluba Koper – Capodistria Mirko Zajić je v slovenskem državnem prvenstvu v supermotu 2025 v svoji prvi sezoni dosegel pet zmag v kategoriji S2 in s tem postal zmagovalec razreda. V skupni razvrstitvi vseh tekmovalcev, kjer so bili upoštevani tudi vozniki močnejše kategorije S1, je prvenstvo sklenil na petem mestu. A februarja lani je po navedbah tožilstva z neregistriranim kros motorjem, ki naj bi ga kupil kak dan prej, divjal, kjer ne bi smel – po sprehajalni poti med Izolo in Koprom ter povzročil hudo prometno nesrečo. 28. februarja popoldan je med ...