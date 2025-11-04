Izolan Miodrag brata zabodel zaradi 150 evrov?!

SOJENJE IZOLANU

Miodrag Jović naj bi poskušal ubiti brata, grozil in poškodoval tuje stvari. Dokazni postopek spremljajo burne reakcije obtoženega.

Sojenje Izolanu Miodragu Joviću, ki naj bi marca predlani grozil uslužbencu in gostom izolskega lokala Manzioli Wine Bar, avgusta lani pa razbijal in naredil škodo pri sosedu ter poskušal ubiti svojega brata Dobrivoja, se je nadaljevalo z zaslišanjem kriminalistke Policijske uprave Koper. V tistem času je delala kot policistka v Izoli in je s kolegico čakala na okrepitev, saj je operativno-komunikacijski center prejel več klicev, da je Jović napadel z nožem. Med čakanjem na vodnika službenih psov na parkirišču izolske policijske postaje je tja prišel oškodovanec – Jovićev brat. Med domnevnim ...