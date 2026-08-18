Izolanki z računa izginilo skoraj 62.000 evrov: pred tem so jo klicali z neznanih tujih številk

Na Policijski postaji Izola so v popoldanskih urah obravnavali primer velikega denarnega oškodovanja. 67-letna ženska je policistom prijavila, da ji je neznani storilec z bančnega računa odtujil skoraj 62.000 evrov.

Ženska se je na policijski postaji zglasila v ponedeljek ob 15.31 in pojasnila, da je v zadnjih mesecih večkrat prejemala telefonske klice s tujih številk. Neznanci naj bi jo pri tem nagovarjali k vlaganju v kriptovalute, vendar je komunikacijo vsakič prekinila.

Po dostopu do mobilne banke sledil šok

Ko si je pozneje na banki uredila dostop do mobilne banke, je opazila več nepojasnjenih nakazil na tuje račune. Izkazalo se je, da ji je neznani storilec z računa odtujil skoraj 62.000 evrov.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin dogodka. Po končanem postopku bo sledila kazenska ovadba.