Izolska bolnišnica sredi noči na nogah, pijani moški ni odnehal

V soboto, 29. novembra 2025, so ob 23.20 policisti posredovali v bolnici Izola, kjer se je nahajal pijan 49-letni moški doma iz okolice Kopra, ki se po obravnavi s strani zdravnika ni želel odstraniti iz prostorov bolnice, ter ni upošteval odredb varnostnika. Policisti so mu na kraju izdali plačilni nalog, nakar je bolnico zapustil. Ob 1.20 uri je varnostnik iz bolnice ponovno poklical na pomoč policiste in povedal, da se je omenjeni moški vrnil v bolnico in ponovno ne upošteva njegovih odredb. Ob posredovanju policistov slednji ni upošteval ukaza policista in varnostnika bolnice, zato so zoper njega odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Koper.

V preteklem vikendu je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 603 klicev. Med 180 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 28 prometnih nesreč z materialno škodo, 3 prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in 1 prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami.

Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so policisti zasegli 6 vozil. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 11 intervencij, pri tem pa pridržali 2 osebi.

Med kaznivimi dejanji so zabeležili 2 vloma, po 4 tatvine in poškodovanja tuje stvari, 2 mučenji živali in 1 kaznivo dejanje prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.

