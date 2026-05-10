Izolskega podjetnika naj bi sredi belega dne na silo stlačili v porscheja in odpeljali

Skoraj tri leta po začetku sodnega postopka proti domnevnemu ugrabitelju in izsiljevalcu Geri Mladenovu se sojenje na koprskem okrožnem sodišču še vedno ni približalo epilogu. Tožilstvo srbsko-bolgarskemu državljanu očita, da je od leta 2021 z grožnjami in orožjem skupaj s soobtoženim Srbom Slavkom Dimitrijevićem ter neidentificiranim storilcem po imenu Nikola izsiljeval izolskega podjetnika Dejana Kolmana.

Začelo naj bi se v povezavi z dolgom Kolmanovega poslovnega partnerja iz Italije, ki ga je pri poslovanju oškodoval za okoli 1,3 milijona evrov. Kolman naj bi Mladenova zaprosil za pomoč pri poplačilu dolga, ta da je v dogovor vključil Dimitrijevića. Ko pa je Kolman spoznal načrt za vračilo denarja, se je umaknil, nakar naj bi se začelo izsiljevanje. Izsilili naj bi več kot 300.000 evrov, zahtevali, da so še najmanj enkrat toliko. Mladenov naj bi ga zato skupaj z neznanim sostorilcem ugrabil z neregistriranim porsche cayennom in ga tudi tepel.

Mladenova so medtem po dveh letih brez izrečene sodbe morali izpustiti iz pripora, na prostosti je že od marca lani. Na tokratno obravnavo nista prišla ne on ne soobtoženi Dimitrijević. Ker sta oba soglašala, da se sojenje nadaljuje v njuni odsotnosti, so bile v ponovljenem postopku pred predsednico senata zaslišane tri priče. Te so opisovale, kako naj bi se Mladenov agresivno spravil nad poslovneža tik pred načrtovanim ogledom stanovanja na Južni cesti v Izoli, ki bi ga moral skupaj z nepremičninsko posrednico pokazati stranki z mladoletnim otrokom. Mladenov naj bi svojo žrtev pred blokom bodisi naključno opazil bodisi ga namenoma poiskal. Ko je pristopil, naj bi ga brez opozorila zgrabil čez ramo in vrat ter ga v trdnem prijemu zadržal, tako da se ni mogel izmakniti. Kolmanovi kolegici je pri tem dejal, naj ne kliče policije, saj da bodo zadevo »rešili sami«.

Slavko Dimitrijević očitke zanika. FOTO: Moni Černe

Kaj se je s poslovnežem dogajalo pred ugrabitvijo, je na sodišču opisal njegov znanec in lastnik agencije Edmond Petrovič, ki mu je pred tem prodal stanovanje. »Oglasil se mi je, ker je iskal stanovanje za najem. Opazil sem, da je nekaj res narobe, skrival se je in bil zelo zaprt vase. Deloval je depresivno, a ni želel povedati, kaj se dogaja,« je povedal Petrovič. Kot je dodal, ga je sicer poznal kot uspešnega in živahnega poslovneža, vendar je bil v tistem obdobju po njegovih besedah brez denarja. Zato mu je brezplačno ponudil sobo v svojem hotelu, hkrati pa tudi možnost dela v nepremičninskem podjetju. »Zasmilil se mi je, hotel sem mu pomagati.«

»20. januarja 2023 me je poklicala prestrašena sodelavka, da so Dejana na silo zvlekli v porsche cayenne z bolgarskimi registrskimi tablicami. Povedala je, da so ga zvijali in stiskali za vrat ter da ni bilo videti lepo,« je na sodišču povedal Petrovič. Prihitel je na kraj dogodka, vendar tam ni bilo nikogar več, ostal pa je Kolmanov avtomobil. Pregledal je bližnje lokale, če bi se morda tam zadržali, in ga poklical, a se ni oglasil, zato je obvestil policijo in z dogajanjem seznanil tudi njegovo družino. Sin oškodovanca mu je takrat prvič omenil izsiljevanje, kasneje pa je o tem spregovoril tudi sam Kolman. »Dejal je, da je izročil že 360.000 evrov, nato pa so zahtevali še 500.000 evrov.« Po njegovi oceni je prav to vplivalo na to, da je Kolman želel prodati stanovanje, nedavno kupljeno prek njegove agencije, čeprav je v obnovo slednjega vložil dodatnih 100.000 do 200.000 evrov.

Nepremičninska posrednica V. J., ki je bila tik pred domnevno ugrabitvijo skupaj s Kolmanom pred blokom, je na sodišču povedala, da same ugrabitve ni videla. Bila pa je priča temu, da je moški pristopil do Kolmana in mu nekaj govoril, pri čemer je dobila občutek, da mu grozi. Po njenih besedah se Kolmanu kljub poskusu ni uspelo iztrgati iz močnega prijema. »Dejan je imel oči, polne strahu. Želel je, da pokličem policijo, moški pa ne – rekel je, da bodo zadevo rešili sami. Govoril je grozeče,« je pričala. Medtem sta prišla lastnika stanovanja, zato je sama odšla na ogled nepremičnine, o dogodku pa obvestila svojega direktorja.

Na silo naj bi ga strpali v takšen avto (simbolična fotografija). FOTO: Gregor Pucelj

Tudi 43-letna Moskovčanka, potencialna najemnica, ki je na ogled prišla z mladoletnim otrokom, je povedala, da jo je dogajanje pred blokom močno pretreslo. »Bilo je zelo agresivno, Dejan pa je bil vidno prestrašen,« je dejala. Kot je pojasnila, je po vstopu v stanovanje iz strahu odšla na balkon, od koder je imela pogled na prizorišče pred blokom, kjer sta ostala moška. »Videla sem le še porsche, ki je odpeljal, vozil pa ga je isti moški,« je dodala. Kolman je sicer nekaj pred tem policiji prijavil grožnje in si priskrbel SOS-gumb, ki ga je med »ugrabitvijo« tudi sprožil. Zaradi policijske intervencije, med katero so izsledili Mladenova, je ta oškodovanca izpustil iz vozila, sam pa pristal v koprskem zaporu.