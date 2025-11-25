Izolski jutranji kaos: štirje napadalci pretepli moškega, ker je želel pomiriti prepir

Izolski policisti so bili v nedeljo, 23. novembra, ob 6.11 napoteni na parkirišče pred gostinskim lokalom v Izoli, kjer so štiri osebe preteple moškega in ga poškodovale po glavi. Policisti so na kraju našli 30-letnega Izolana, ki je utrpel poškodbe v pretepu, vendar je zavrnil zdravniško pomoč.

Ugotovili so, da je moški pred lokalom opazil, kako se dve skupini prepirata. Posredoval je in jim ukazal, naj prenehajo, ker bo poklical policijo. Takrat je do njega pristopila skupina štirih neznanih moških in ga napadla.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Ko izsledijo napadalce, ki so pred njihovim prihodom že zapustili kraj, bodo zoper njih uvedli ustrezen ukrep, je sporočila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi iz Policijske uprave Koper.