POZOR

Izreden dogodek zaprl avtocesto, nastajajo več kilometrski zastoji (FOTO)

Po prvih informacijah Policijske uprave Maribor se je prevrnila prikolica s hlodovino.
Na kraju nesreče. FOTO: Foto: Rok Kuzmič/radji V Pomurju
Na kraju nesreče. FOTO: Foto: Rok Kuzmič/radji V Pomurju
S. U.
 2. 3. 2026 | 12:06
 2. 3. 2026 | 13:16
0:37
Pomurska avtocesta, ki je bila zaradi prometne nesreče zaprta med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri proti Mariboru, je po podatkih prometnoinformacijskega centra ponovno prevozna, zaprt ostaja še vozni pas. Na tem odseku je trenutno štirikilometski zastoj. Po prvih informacijah Policijske uprave Maribor se je prevrnila prikolica s hlodovino.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
