Izreden dogodek zaprl avtocesto, nastajajo več kilometrski zastoji (FOTO)

Pomurska avtocesta, ki je bila zaradi prometne nesreče zaprta med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri proti Mariboru, je po podatkih prometnoinformacijskega centra ponovno prevozna, zaprt ostaja še vozni pas. Na tem odseku je trenutno štirikilometski zastoj. Po prvih informacijah Policijske uprave Maribor se je prevrnila prikolica s hlodovino.